У багатьох областях України лунала повітряна тривога: на Київщину летіли "шахіди"

Близько полудня 25 жовтня у низці областей України пролунали повітряні тривоги. Стало відомо, що з території Білорусі окупанти випустили з десяток дронів-камікадзе.

Мешканців низки населених пунктів попереджали про можливу атаку з неба. Повітряна тривога станом на 11:35 пролунала у семи областях України. Відомо, що ворог випустив дрони-камікадзе. А вже станом на 12:35 були відбої.

Читайте також Знищено базу кадирівців під Херсоном, Штайнмаєр з візитом у Києві: хронологія 244 дня війни

В яких областях повітряна тривога

Київська (з 10:28);

Черкаська (з 11:27);

Кіровоградська (з 11:27);

Житомирська (з 11:28);

Вінницька (з 11:28);

Чернігівська (з 11:28).



Карта повітряних тривог станом на 11:40 має такий вигляд / Скриншот карти

Росіяни атакують дронами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді" зазначив, що російські військові випустили 10 "Шахідів" з території Білорусі. Він підкреслив, що повітряна тривога не лунає просто так. Це означає, що існує загроза атаки.

Але ймовірність ударів у тому числі "Шахідами" є – вони (росіяни – 24 канал) їх мають і на Півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять,

– підкреслив Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що у світлу пору доби легше справлятися з дронами. Їх видно на небі, то збиття цілей відбувається результативніше.

Дрони продовжують ефективно збивати

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" розповіла про ефективне відпрацювання по дронах-камікадзе в регіоні. За словами Наталії Гуменюк, станом на 24 жовтня, уже вдалося знищити 180 іранських безпілотників. Що стосується влучань, то їх нарахували 40. Себто: заледве один з п'яти "Шахідів" таки досягає поставленої цілі.

Є 40 влучань дронів, коли вони досягали мети. Та не завжди це було ураження. Часом це були влучання в узбережжя, у воду, в акваторію Очаківського порту зокрема. Тобто не завжди це була руйнівна сила,

– підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що 85% дронів-камікадзе у небі над Україною вдається збивати. Тож ця статистика свідчить про те, що лише 15% таки досягають своєї цілі.

Варте уваги – як дрон Sky Striker може змінити хід війни: дивіться відео