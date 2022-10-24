Навіть коли іранські дрони долітають до цілі, часто вони вражають пусте узбережжя чи навіть просто воду. Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також Мінування Каховської ГЕС: в ОК "Південь" пояснили, як це вплине на контрнаступ

Неймовірна статистика збиття дронів на Півдні

Військові Збройних Сил України, які захищають на Півдні, вражають не лише іранські дрони, а й українців і весь світ неймовірною статистикою своєї роботи.

Так, від появи на фронтах російсько-української війни на Півдні ЗСУ збили вже 180 іранських дронів. Натомість наразі нарахували 40 влучань. Тобто, з 5 випущених дронів не завжди бодай 1 влучає в ціль.

Є 40 влучань дронів, коли вони досягали мети. Та не завжди це було уроження. Часом це були влучання в узбережжя, у воду, в акваторію Очаківського порту зокрема. Тобто не завжди це була руйнівна сила,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Що Росія та Іран задумали зі своїми дронами: дивіться відео

Статистика збиття іранських дронів по Україні