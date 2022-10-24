Даже когда иранские дроны долетают до цели, часто они поражают пустое побережье или просто воду. Об этом в эфире 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также Минирование Каховской ГЭС: в ОК "Юг" объяснили, как это повлияет на контрнаступление

Невероятная статистика сбивания дронов на Юге

Военные Вооруженных Сил Украины, которые защищают на Юге, поражают не только иранские дроны, но и украинцев и весь мир невероятной статистикой своей работы.

Так, от появления на фронтах российско-украинской войны на Юге ВСУ сбили уже 180 иранских дронов. В то же время насчитали 40 попаданий. То есть, из 5 выпущенных дронов не всегда хотя бы 1 попадает в цель.

Есть 40 попаданий дронов, когда они достигали цели. Но не всегда это было поражение. Иногда это было попадание у побережья, в воду, в акваторию Очаковского порта в частности. То есть не всегда это была разрушительная сила,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Что Россия и Иран задумали со своими дронами: смотрите видео

Статистика сбития иранских дронов по Украине