Фосфор – це не найстрашніше: комбриг ТрО розповів, чим росіяни воюють у Бахмуті

Російські окупанти вже тривалий час намагаються захопити Бахмут. Вони використовують тут фактично все наявне озброєння.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, командир 127 бригади ТрО (місто Харків) Роман Грищенко (позивний "Дядя Рома"). За його словами, окупанти неодноразово використовували фосфорні боєприпаси. Але були й страшніші речі.

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Яка ситуація в Бахмуті

Як наголосив військовий, російські окупанти навіть використовували сльозогінні хімічні речовини, щоб вибити українських військових з позицій. Це відбувалося неодноразово.

Ворог використовував сльозогінні речовини. Неодноразово. Це вже увійшло в систему. Також використовують запалювальні боєприпаси; вогнеметні системи; одноразові вогнемети,

– зазначив Грищенко.

Російські окупанти активно використовують авіацію. Також на цьому напрямку працюють усі види ворожої артилерії.

Що відбувається у Бахмуті – розповів Роман Грищенко: дивіться відео

Військовий закликав не вірити в брехню засновника так званої "приватної військової компанії" "Вагнер" Євгєнія Пригожина щодо браку боєприпасів. Насправді інтенсивність артилерійських ударів по Бахмуту в рази зросла.

Не було у них снарядного голоду. Це все фейк. Можливо, це для інших речей вони говорили. Інтенсивність артилерійських обстрілів підвищилася,

– зауважив військовий.

Яка зараз ситуація в Бахмуті: коротко