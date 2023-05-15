Фосфор – это не самое страшное: комбриг теробороны рассказал, чем россияне воюют в Бахмуте

Российские оккупанты уже долго пытаются захватить Бахмут. Они используют здесь практически все имеющееся вооружение.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, командир 127 бригады теробороны Харькова Роман Грищенко (позывной "Дядя Рома"). По его словам, оккупанты неоднократно использовали фосфорные боеприпасы. Но были и более страшные вещи.

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Какая ситуация в Бахмуте

Как отметил военный, российские оккупанты даже использовали слезоточивые химические вещества, чтобы выбить украинских военных с позиций. Это происходило не один раз.

Враг использовал слезоточивые вещества. Неоднократно. Это уже вошло в систему. Также используют зажигательные боеприпасы, огнеметные системы, одноразовые огнеметы,

– отметил Грищенко.

Российские оккупанты активно используют авиацию. Также в этом направлении работают все виды вражеской артиллерии.

Что происходит в Бахмуте – рассказал Роман Грищенко: смотрите видео

Военный призвал не верить в ложь основателя так называемой "частной военной компании" "Вагнера" Евгения Пригожина по поводу нехватки боеприпасов. На самом деле интенсивность артиллерийских ударов по Бахмуту в разы выросла.

Не было у них снарядного голода. Это все фейк. Может, это для других вещей они говорили. Интенсивность артиллерийских обстрелов повысилась,

– заметил военный.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте: коротко