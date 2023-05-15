Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, командир 127 бригады ТрО (город Харьков) Роман Грищенко (позывной "Дядя Рома"). По его словам, оккупанты неоднократно использовали фосфорные боеприпасы. Но были и более страшные вещи.

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Какая ситуация в Бахмуте

Как отметил военный, российские оккупанты даже использовали слезоточивые химические вещества, чтобы выбить украинских военных с позиций. Это происходило не один раз.

Враг использовал слезоточивые вещества. Неоднократно. Это уже вошло в систему. Также используют зажигательные боеприпасы; огнеметные системы; одноразовые огнеметы,

– отметил Грищенко.

Российские оккупанты активно используют авиацию. Также в этом направлении работают все виды вражеской артиллерии.

Что происходит в Бахмуте – рассказал Роман Грищенко: смотрите видео

Военный призвал не верить в ложь основателя так называемой "частной военной компании" "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу нехватки боеприпасов. На самом деле интенсивность артиллерийских ударов по Бахмуту в разы выросла.

Не было у них снарядного голода. Это все фейк. Может, это для других вещей они говорили. Интенсивность артиллерийских обстрелов повысилась,

– заметил военный.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте: коротко