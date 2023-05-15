Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, командир 127 бригады ТрО (город Харьков) Роман Грищенко (позывной "Дядя Рома"). По его словам, оккупанты неоднократно использовали фосфорные боеприпасы. Но были и более страшные вещи.
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Какая ситуация в Бахмуте
Как отметил военный, российские оккупанты даже использовали слезоточивые химические вещества, чтобы выбить украинских военных с позиций. Это происходило не один раз.
Враг использовал слезоточивые вещества. Неоднократно. Это уже вошло в систему. Также используют зажигательные боеприпасы; огнеметные системы; одноразовые огнеметы,
– отметил Грищенко.
Российские оккупанты активно используют авиацию. Также в этом направлении работают все виды вражеской артиллерии.
Что происходит в Бахмуте – рассказал Роман Грищенко: смотрите видео
Военный призвал не верить в ложь основателя так называемой "частной военной компании" "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу нехватки боеприпасов. На самом деле интенсивность артиллерийских ударов по Бахмуту в разы выросла.
Не было у них снарядного голода. Это все фейк. Может, это для других вещей они говорили. Интенсивность артиллерийских обстрелов повысилась,
– заметил военный.
Какая сейчас ситуация в Бахмуте: коротко
- Украинские военные продолжают защищать Бахмут от российских захватчиков. Оккупанты не могут захватить город еще с лета 2022 года. Они потеряли здесь огромное количество личного состава.
- Как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, украинские военные совершили определенные продвижения на Бахмутском направлении. Однако в целом операция обороны города продолжается. Украинцы воюют с меньшим ресурсом, чем оккупанты. Однако даже в таких условиях могут разрушать планы россиян.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал продвижение украинских подразделений на Бахмутском направлении. Это своеобразная "прелюдия" к контрнаступлению.
- Подоляк подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не стоит воспринимать как однократное мероприятие, которое быстро началось и быстро закончилось. На самом деле это огромное количество различных локальных действий, которые Силы обороны Украины будут осуществлять в течение определенного периода.