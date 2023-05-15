Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, командир 127 бригади ТрО (місто Харків) Роман Грищенко (позивний "Дядя Рома"). За його словами, окупанти неодноразово використовували фосфорні боєприпаси. Але були й страшніші речі.

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Яка ситуація в Бахмуті

Як наголосив військовий, російські окупанти навіть використовували сльозогінні хімічні речовини, щоб вибити українських військових з позицій. Це відбувалося неодноразово.

Ворог використовував сльозогінні речовини. Неодноразово. Це вже увійшло в систему. Також використовують запалювальні боєприпаси; вогнеметні системи; одноразові вогнемети,

– зазначив Грищенко.

Російські окупанти активно використовують авіацію. Також на цьому напрямку працюють усі види ворожої артилерії.

Що відбувається у Бахмуті – розповів Роман Грищенко: дивіться відео

Військовий закликав не вірити в брехню засновника так званої "приватної військової компанії" "Вагнер" Євгєнія Пригожина щодо браку боєприпасів. Насправді інтенсивність артилерійських ударів по Бахмуту в рази зросла.

Не було у них снарядного голоду. Це все фейк. Можливо, це для інших речей вони говорили. Інтенсивність артилерійських обстрілів підвищилася,

– зауважив військовий.

Яка зараз ситуація в Бахмуті: коротко