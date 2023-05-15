Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, командир 127 бригади ТрО (місто Харків) Роман Грищенко (позивний "Дядя Рома"). За його словами, окупанти неодноразово використовували фосфорні боєприпаси. Але були й страшніші речі.
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Яка ситуація в Бахмуті
Як наголосив військовий, російські окупанти навіть використовували сльозогінні хімічні речовини, щоб вибити українських військових з позицій. Це відбувалося неодноразово.
Ворог використовував сльозогінні речовини. Неодноразово. Це вже увійшло в систему. Також використовують запалювальні боєприпаси; вогнеметні системи; одноразові вогнемети,
– зазначив Грищенко.
Російські окупанти активно використовують авіацію. Також на цьому напрямку працюють усі види ворожої артилерії.
Що відбувається у Бахмуті – розповів Роман Грищенко: дивіться відео
Військовий закликав не вірити в брехню засновника так званої "приватної військової компанії" "Вагнер" Євгєнія Пригожина щодо браку боєприпасів. Насправді інтенсивність артилерійських ударів по Бахмуту в рази зросла.
Не було у них снарядного голоду. Це все фейк. Можливо, це для інших речей вони говорили. Інтенсивність артилерійських обстрілів підвищилася,
– зауважив військовий.
Яка зараз ситуація в Бахмуті: коротко
- Українські військові продовжують обороняти Бахмут від російських загарбників. Окупанти не можуть захопити місто ще з літа 2022 року. Вони втратили тут величезну кількість особового складу.
- Як наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, українські військові здійснили певні просування на Бахмутському напрямку. Однак загалом операція з оборони міста триває. Українці воюють з меншим ресурсом, ніж окупанти. Однак навіть у таких умовах можуть руйнувати плани росіян.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував просування українських підрозділів на Бахмутському напрямку. Це – своєрідна "прелюдія" до контрнаступу.
- Подоляк підкреслив, що контрнаступ ЗСУ не варто сприймати як одноразовий захід, який швидко почався і швидко закінчився. Насправді це – величезна кількість різних локальних дій, які Сили оборони України будуть здійснювати упродовж певного періоду.