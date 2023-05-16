Бахмут став для них ганьбою, – військовий пояснив, чому росіяни можуть опинитися "в котлі"

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зауважує, що ситуацію у Бахмуті вдалося стабілізувати, наші воїни пішли у наступ й навіть досягли певних успіхів. Водночас у мережі шириться думка історика-журналіста, котрий запевняє: якщо не станеться дива цього тижня, ми втратимо Бахмут.

Потрібно розуміти, що генерал Сирський постійно у Бахмуті й спілкується з командирами всіх рівнів. Він в курсі всієї ситуації, розвідданих і володіє загальною картиною краще, ніж всілякі історики й журналісти. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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"Хтось говорив, що у березні потрібно було залишити Бахмут. Хтось говорив, що у березні його потрібно було залишити три місяці тому. У нас усі стратеги при мінімумі інформації", – сказав захисник.

Противник дійсно виснажений

Якби ЗСУ залишили Бахмут раніше і не боролися за місто, підкреслив політолог, вони пішли б далі. Зараз ми обговорювали б ситуацію з Костянтинівкою, Слов'янськом, Покровськом або Дніпром.

Оборона Бахмута дійсно виснажила противника, вони тут поклали купу народу, купу техніки, застрягли дуже надовго. Бахмут став для них ганьбою,

– наголосив Сазонов.

Українські війська щодня – крок за кроком, дорогою ціною, втрачаючи людей – просуваються вперед. Штурмовики та піхота займають позиції, працює артилерія, HIMARS та міномети.

І на північ, і на південь Бахмута ми йдемо вперед. Дорогу життя, яку "Вовки Да Вінчі" тримали неймовірними зусиллями – її хотіли відрізати – все-таки утримали. Зараз Бахмут можна постачати, вивозити звідти поранених,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Звичайно, безпечних місць немає, тому що весь регіон прострілюється. Вибухи бачимо у Костянтинівці, Краматорську, Словянську, Дружківці. А ті населені пункти, що ближче до лінії фронту, як от Часів Яр, майже зруйновані.

За словами політолога, вже не мовиться про те, що росіяни візьмуть українське угрупування у кільце у Бахмуті. Йде мова про те, що вагнерівське угрупування може опинитися у котлі в Бахмуті.

"Без постачання – усе марно. Артилерія перетворюється на купу заліза. Танки, БМП не їздять, Їсти немає чого, стріляти немає чим. Все, хлопці, приплили. Лише жест доброї волі заздалегідь, або полон потім", – запевнив боєць.

Ситуація плавно ламається

Річ у тім, що загарбники щодня методично лізли вперед, витискаючи українську армію з вулиць, будинків, і за кожен квартал вони платили купою життів. У певний момент вони видихалися, а ми трималися.

Так, ми також втрачали людей, але підходило підкріплення, ми трималися, наступали. Під Бахмутом і з півночі, і з півдня було дуже тяжко, в самому Бахмуті – просто пекло. Мабуть, найскладніша ділянка за всю історію – порівняна з Маріуполем,

– вважає Сазонов.

У певний момент ситуація почала ламатися. Не було певної події, яка змінила хід, це були зустрічні тенденції – вони видихалися, а ми набиралися сил.

"Приходило свіже підготовлене поповнення. Те, що непідготовлене, тренували тут – дуже близько до лінії фронту, під обстрілами, безпосередньо в окопах", – розповів військовий.

Хлопців підготували за 1 – 1,5 місяця, вони показують прекрасні результати.

Йде жорстка війна. За кожні 100 метрів, які ми пройшли, хтось заплатив життям, хтось здоров'ям, хтось поранений. Все йде дуже тяжко. Ніхто від нас не тікає, немає масової здачі в полон. З нами воюють. Воюють жорстко, і ми воюємо жорстко,

– констатував військовий ЗСУ.

Ситуація може змінюватися постійно. І панічних, і переможних чуток буде багато, які будуть спиратися на шматочок картини. Але повну картину бачить лише Генштаб, який володіє даними розвідки.

"Можна слухати чутки, анонімні телеграм-канали, істориків, журналістів у фейсбуці. А можна слухати генерала, який володіє інформацією розвідки, просто не усе розповідає", – підсумував політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

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