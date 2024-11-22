Якими можуть бути характеристики ракети "Орешник", про яку сказав Путін

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Вона створена для несення ядерних боєголовок, але з великою імовірністю під час удару по Дніпру всередині містилася звичайна вибухівка з фугасною частиною.

Оскільки ракета велика та дорога, немає сенсу її використовувати у такий спосіб, як це зробила Росія. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, зазначивши, що "Орешник" надзвичайно складно збити, бо ракета атакує ціль фактично з космосу, підіймаючись на висоту більш як 100 кілометрів.

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Імовірні характеристики "Орешника"

За словами Матвєєва, "Орешник" – велика балістична ракета, імовірно, двоступенева. Її могли переробити з радянської ракети "Піонер" або міжконтинентальної балістичної "Ярс", яку раніше уже переробляли в РС-26.

"Орешник" може мати середню дальність – від 1000 до 5,5 тисяч кілометрів. Це не "Іскандер" з радіусом дії 500 кілометрів, але й не "Ярс" чи "Булава", які літають на більш як 10 тисяч кілометрів.

Ракета створена для несення ядерної зброї. У цьому її сенс, тому що вона велика та дорога. Велика дальність та висока швидкість забезпечує якраз коштовність та важкість. Більша частина ракети – двигуни,

– зазначив військовий аналітик.

Якщо послуговуватися варіанту, що "Орешник" переробили з РС-26, то бойова частина може бути від 1 до 1,5 тонн. Якихось точних даних немає, але всередині мають бути 3 – 4 ядерні боєголовки.

Зверніть увагу! Водночас аналітики Defence Express вважають, що це насправді ракета РС-26 "Рубеж". Можна припустити, що Путін, називаючи "Рубеж" "Орешником", хотів залякати Захід.

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Якщо замінити ядерний заряд на фугасні частини зі звичайною вибухівкою, за потужністю "Орешник" можна вважати аналогом авіабомби ФАБ-1500, крилатої ракети Х-22 або трьох Х-101.

Тому з військового погляду використовувати такі ракети без ядерних боєголовок немає великого сенсу. Відбувається втрата бойової можливості. Навіть є така думка, що "Іскандери" не в ядерному виконанні – неефективні та занадто дорогі ракети, попри їхню точність, швидкість та складність збиття,

– пояснив Ян Матвєєв.

Ключова перевага цієї ракети – її складно збити. Якщо "Іскандер" не досягає повної балістичної траєкторії, то "Орешнік" підіймається на висоту більш як 100 кілометрів, практично в космос, і вже звідти головна частина ракети розділяється на блоки й відповідно наводиться на ціль.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про "Орешник". Він зазначив, що нова російська балістична ракета проти України є черговим доказом, що Росія точно не хоче миру.