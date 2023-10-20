Історична промова: чому кардинально змінилась риторика Байдена щодо війни в Україні

В ніч на 20 жовтня американський президент Джозеф Байден звернувся до своїх співгромадян для того, щоб адвокатувати виділення 100 млрд доларів на глобальну безпеку. Велика увага в цій промові відведена російсько-українській війні.

Такою думкою із 24 Каналом поділився народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олег Дунда. Політик переконаний, що саме ця промова Байдена заслуговує на те, щоб залишитися в історії, адже вона розставляє усі крапки над "і" стосовно того, якою бачить Вашингтон свою зовнішню політику.

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Який меседж надіслав Байден світу

Промова американського президента – це історичний виступ, який усі українці хотіли б почути не в жовтні 2023 року, а в березні 2022 року. Цим виступом Байден закликав американський народ до усвідомлення своєї ролі в світовій політиці.

Сполучені Штати є лідером демократичного світу й від їхньої позиції багато в чому залежить, чим завершиться війна між Україною та Росією. До цього протягом півтора року Вашингтон, коментуючи свою допомогу Києву, надавав перевагу формулюванню "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", уникаючи згадок про цілі США в цій війні.

"Тепер же в цій промові Байден чітко заявив, що протистояння між авторитарним та демократичним світом вже триває. Тому не лише Україна, а й увесь демократичний світ повинен об'єднатися і перемогти ворогів демократії", – зазначив депутат.

Олег Дунда з приводу промови Джозефа Байдена: дивіться відео

Що ще сказав Байден у своїй промові