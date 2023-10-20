Историческая речь: почему кардинально изменилась риторика Байдена по поводу войны в Украине
В ночь на 20 октября американский президент Джозеф Байден обратился к своим согражданам для того, чтобы адвокатировать выделение 100 млрд долларов на глобальную безопасность. Большое внимание в этой речи уделено российско-украинской войне.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Политик убежден, что именно эта речь Байдена заслуживает того, чтобы остаться в истории, ведь она расставляет все точки над "i" относительно того, какой видит Вашингтон свою внешнюю политику.
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Какой месседж прислал Байден миру
Речь американского президента – это историческое выступление, которое все украинцы хотели бы услышать не в октябре 2023, а в марте 2022 года. Этим выступлением Байден призвал американский народ к осознанию своей роли в мировой политике.
Соединенные Штаты являются лидером демократического мира и от их позиции во многом зависят, чем завершится война между Украиной и Россией. До этого в течение полутора лет Вашингтон, комментируя свою помощь Киеву, предпочитал формулировку "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", избегая упоминаний о целях США в этой войне.
"Теперь же в этой речи Байден ясно заявил, что противостояние между авторитарным и демократическим миром уже началось. Поэтому не только Украина, но и весь демократический мир должен объединиться и победить врагов демократии", – отметил депутат.
Олег Дунда по поводу речи Джозефа Байдена: смотрите видео
Что еще сказал Байден в своей речи
- Также в этой речи прозвучал чрезвычайно сильный месседж о том, что военная помощь Украине – это выгодная инвестиция в американскую безопасность в будущем. Очевидно, что этот тезис адресован прежде всего конгрессменам республиканской партии, которые не желают выделять средства в поддержку Украине.
- Говоря о международной помощи, Байден также использовал один из аргументов, часто повторяемых украинцами. Он заключается в том, что поражение нашего государства будет невыгодным Соединенным Штатам с репутационной точки зрения. Активная поддержка государств, подвергшихся несправедливой агрессии, делает США, по мнению Байдена, "партнером, с которым хочется сотрудничать".
- Другой чрезвычайно "украинский" тезис Байдена состоит в том, что агрессор, совершив преступление, должен потерпеть поражение для того, чтобы у него не было соблазна повторить его снова. Американский президент убежден, что Россия не собирается останавливаться в Украине и по возможности будет готова атаковать Польшу или страны Балтии.
- В то же время интересным был и тезис Байдена относительно израильско-палестинского конфликта. Американский президент провел четкую параллель между Путиным и ХАМАСом, сходство которых состоит в том, что они хотят уничтожить демократические страны. В то же время Байден выразил соболезнования погибшим гражданским в Секторе Газы, отметив, что невинные палестинцы, стремящиеся жить в мире, заслуживают человечного отношения.