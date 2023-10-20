Такой мыслью с 24 Каналом поделился народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Политик убежден, что именно эта речь Байдена заслуживает того, чтобы остаться в истории, ведь она расставляет все точки над "i" относительно того, какой видит Вашингтон свою внешнюю политику.

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Какой месседж прислал Байден миру

Речь американского президента – это историческое выступление, которое все украинцы хотели бы услышать не в октябре 2023, а в марте 2022 года. Этим выступлением Байден призвал американский народ к осознанию своей роли в мировой политике.

Соединенные Штаты являются лидером демократического мира и от их позиции во многом зависят, чем завершится война между Украиной и Россией. До этого в течение полутора лет Вашингтон, комментируя свою помощь Киеву, предпочитал формулировку "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", избегая упоминаний о целях США в этой войне.

"Теперь же в этой речи Байден ясно заявил, что противостояние между авторитарным и демократическим миром уже началось. Поэтому не только Украина, но и весь демократический мир должен объединиться и победить врагов демократии", – отметил депутат.

Олег Дунда по поводу речи Джозефа Байдена: смотрите видео

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