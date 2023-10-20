Такою думкою із 24 Каналом поділився народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олег Дунда. Політик переконаний, що саме ця промова Байдена заслуговує на те, щоб залишитися в історії, адже вона розставляє усі крапки над "і" стосовно того, якою бачить Вашингтон свою зовнішню політику.
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Який меседж надіслав Байден світу
Промова американського президента – це історичний виступ, який усі українці хотіли б почути не в жовтні 2023 року, а в березні 2022 року. Цим виступом Байден закликав американський народ до усвідомлення своєї ролі в світовій політиці.
Сполучені Штати є лідером демократичного світу й від їхньої позиції багато в чому залежить, чим завершиться війна між Україною та Росією. До цього протягом півтора року Вашингтон, коментуючи свою допомогу Києву, надавав перевагу формулюванню "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", уникаючи згадок про цілі США в цій війні.
"Тепер же в цій промові Байден чітко заявив, що протистояння між авторитарним та демократичним світом вже триває. Тому не лише Україна, а й увесь демократичний світ повинен об'єднатися і перемогти ворогів демократії", – зазначив депутат.
Олег Дунда з приводу промови Джозефа Байдена: дивіться відео
Що ще сказав Байден у своїй промові
- Також у цій промові прозвучав надзвичайно сильний меседж про те, що військова допомога Україні – це вигідна інвестиція в американську безпеку в майбутньому. Очевидно, що ця теза адресована передовсім тим конгресменам республіканської партії, які не бажають виділяти кошти на підтримку Україні.
- Говорячи про міжнародну допомогу, Байден також використав один із аргументів, який часто повторюють українці. Він полягає у тому, що поразка нашої держави буде невигідною Сполученим Штатам з репутаційної точки зору. Натомість активна підтримка держав, які зазнали несправедливої агресії, робить США, на думку Байдена, "партнером, із яким хочеться співпрацювати".
- Інша надзвичайно "українська" теза Байдена полягає в тому, що агресор, вчинивши злочин, має зазнати поразки для того, щоб у нього не було спокуси повторити його знову. Американський президент висловив переконання, що Росія не збирається спинятись в Україні й за можливості буде готова атакувати Польщу чи країни Балтії.
- Водночас цікавою була і теза Байдена стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту. Американський президент провів чітку паралель між Путіним та ХАМАС, подібність яких полягає в тому, що вони хочуть знищити демократичні країни. Водночас Байден висловив співчуття загиблим цивільним у Секторі Гази, зазначивши, що невинні палестинці, які прагнуть жити в мирі, заслуговують на людяне ставлення.