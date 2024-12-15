На військовій базі США сталася смертельна стрілянина

На військовій базі Форт-Ейзенхауер у штаті Джорджія сталася стрілянина. Унаслідок інциденту загинула людина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS.

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Що відомо про стрілянину на військовій базі

У суботу, 14 грудня, у штаті Джорджія сталася смертельна стрілянина на військовій базі США Форт-Ейзенхауер. Так, у житловому секторі, розташованому на території бази, була застрелена людина. Особа жертви не розкривається.

Стрілка затримали відразу після інциденту. Коли стало відомо про вбивство, то роботу військової бази заблокували, а за годину, близько 09:45, нападника затримали. Наразі причини стрілянини з'ясовують.

У пресслужбі військової бази наголосили, що стрілянина була одиничним випадком. Після затримання нападника військова база відновила роботу у звичному режимі.

Варто зауважити, що військова база Форт-Ейзенхауер також є штаб-квартирою кіберкомандування сухопутних військ США. Загалом, станом на 2024 рік на території бази розташовані корпус зв'язку армії США, кіберкомандування армії США та кіберцентр передового досвіду, а також криптологічний центр Агентства національної безпеки/Центральної служби безпеки Джорджії.

Однією з основних функцій військової бази Форт-Ейзенхауер є поглиблена індивідуальна підготовка за військово-професійними спеціальностями військ зв'язку.