У Bellingcat знайшли докази, що катівня "Ізоляція" підконтрольна ФСБ Росії

Представник міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв 12 листопада виступив в українському телеефірі. За його словами, катівня "Ізоляція" у Донецьку підконтрольна спецслужбам Кремля.

І, звісно, журналісти знайшли ​докази цього. На розслідування ж у Bellingcat пішли після знайомства Грозєва з українським бранцем катівні Станіславом Асєєвим. Того, нагадаємо, викрали у 2017, а звільнили у 2019.

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У катів "Ізоляції" – російські паспорти

Як розповів представник Bellingcat Христо Грозєв, перша частина розслідування була швидкою й нескладною:

Ми змогли виявити російські паспорти трьох катів… Це Кривоніс, Бутенко, Єремичів.

За його ж словами, після знайомства зі Станіславом Асєєвим та прочитання його книги Грозєв "зрозумів, що цю справу треба довести до міжнародного кримінального суду".

І треба шукати не тільки тих, хто чинив тортури, а й тих, хто їм віддавав накази, хто їхніми руками виривав зізнання,

– наголосив представник Bellingcat.

Хто стоїть за "Ізоляцією"

Христо Грозєв не сумнівається, "хто стоїть над ними та хто їх курує": "І ось упродовж року ми змогли дійти досить високо, і зрозуміти, що це підконтрольна структура російської ФСБ".

Усі куратори, які там були з ФСБ, намагалися приховати свою особистість вигаданими особами та прізвиськами, але ми змогли все-таки за рік знайти саме справжніх кураторів та встановити їхні справжні особи,

– повідомив Грозєв

Результати розслідування опублікують "дуже скоро", і там будуть показані імена кураторів з ФСБ Росії.

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