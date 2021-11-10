Що таке "Ізоляція" в Донецьку, чому її називають катівнею та сучасним концтабором, і що зміниться після затримання Дениса Куликовського – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що таке "Ізоляція" Колишній завод з виробництва ізоляційних матеріалів у Донецьку. Створений після Другої світової, він пропрацював до кінця 1990-х та офіційно закрився у 2005 році. За кілька років активісти перетворили його приміщення на артпростір, де активно реалізовували мистецькі проєкти.



У червні 2014 року це місце захопили бойовики "ДНР". Так воно перетворилося на закритий таємний об'єкт "Міністерства держбезпеки ДНР", військову базу та одну з найжорстокіших катівень бойовиків.

Як "розважалися" бойовики

Після захоплення Донецька адміністративні приміщення колишнього заводу та систему бомбосховищ перетворили на тюремні та тортурні камери. Станом на кінець 2019 року в "Ізоляції" налічувалося вісім звичайних камер для ув'язнених, три з яких були жіночими. Також там були дві дисциплінарні камери, одне підвальне приміщення для утримання бранців з однією прилеглою камерою, а також кілька камер для тортур.

За свідченнями колишніх ув'язнених цієї катівні, одночасно в "Ізоляції" могли утримувати до 80 осіб.

Щодня на території цієї тюрми катували, принижували людей, піддавали їх зґвалтуванням незалежно від статі, а також примушували до каторжної праці.

Про цей тип людей дуже точно висловився один із тих, хто заарештовував мене у Донецьку, коли другого дня після тортур підняв мене з підвалу на черговий допит. На моє тоді ще наївне запитання "Що ви робите тут із людьми?", цей чоловік усміхнувся і сказав: "А ти думаєш, нормальна людина може прив'язати провід до члена, катувати когось чотири години поспіль, а потім повернутися до дружини та спокійно повечеряти? Я, наприклад, не можу. Тому ми тримаємо спеціальних людей, які здатні на це. Хтось має робити і цю роботу". Сама ця людина дійсно мене не катувала, тільки била гумовою палицею, проте під час моїх тортур уважно стежила за відповідями. Станіслав Асєєв Український журналіст, який 31 місяць провів в ув'язненні в "Ізоляції"

Потрапити в "Ізоляцію" міг будь-хто з тих, хто опинявся на території, підконтрольній бойовикам "ДНР", – від полонених українських військових та викритих агентів СБУ до самих окупантів, які впали у немилість. За спогадами Асєєва, які публікувало "Радіо Свобода", бойовики поводилися особливо жорстоко – знали, що ані контролю, ані відповідальності не буде.

Свої – так зване "ополчення", співробітники "міністерств" та інші – являли собою справжнє м'ясо, тренувальний матеріал, який можна буквально забивати в підлогу, не переймаючись наслідками,

– розповідав Асєєв.

Як катували в "Ізоляції"

У ролі тортур у цій тюрмі, як згадують ті, хто її пережив, виступає буквально все, починаючи з умов та правил утримання ув'язнених. Всі камери постійно освітлені, світло забороняється вимикати навіть вдень. Контроль наглядачів постійний – у режимі 24/7. За межами камер можна пересуватися лише з мішками на голові. Лежати на ліжку суворо заборонено. Саме по собі це вже справляло глибокий психологічний вплив на ув'язнених.

Крім того, постійні тортури над самими ув'язненими: якщо катують не тебе, ти чуєш, як жорстоко знущаються з когось іншого.

Зверніть увагу: у січні 2021 року в одному з телеграм-каналів (який, ймовірно, був створений саме з цією метою) були опубліковані фото скандальної в'язниці "Ізоляція". Справжність світлин підтвердив Станіслав Асєєв.

Як виглядає "Ізоляція" у Донецьку / Фото з телеграм-каналу "Донецкий Тракторист":

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Асєєв згадував:



"На першому етапі вас просто б'ють. Слово "просто" тут відносне, оскільки я знав людину, яка вже на цій стадії потрапила до реанімації: до електрики справа так і не дійшла…



Другий етап завжди був пов'язаний з електрикою. Це найпоширеніший і найефективніший захід впливу у донецьких підвалах: більшість полонених ламалися саме в цей момент. Провід кріпився до різних частин тіла – від пальців ніг до скронь, після чого пускався електричний струм різної сили. Зрозуміло, найжорсткішим способом вважалося закріпити один провід на геніталіях, тоді як другий електрод вставити в задній прохід.



Третій етап пов'язаний із сексуальним насильством і переважно розрахований на психіку, ніж фізику. Якщо людина витримала перші два етапи – її наважуються "опустити"…



Четверта стадія тортур полягала в погрозах сексуального насильства вже не тільки щодо полоненого, а й членів його сім'ї: людину обіцяли "опустити" саму, а потім нагадували, що у неї є дружина, дочка чи сестра, яких також спустять у підвал і зґвалтують у неї на очах. Зрозуміло, я не знав жодного ув'язненого, який дозволив би собі дійти до фінальної, четвертої стадії та пропустити через усе це ще й своїх рідних".

У 2021 році польська журналістка Моніка Андрушевська та український юрист Віталій Хекало опублікували звіт, який базується на детальних свідченнях в'язнів "Ізоляції" про ті тортури, які там застосовуються.

Ось лише деякі різновиди знущань, на які вказали колишні в'язні:

Роздягали догола, одягали на голову поліетиленовий пакет і примотували його скотчем;

і примотували його скотчем; Катування струмом за допомогою польового армійського телефону (тапіка) чи катетера, який кололи в сонну артерію чи різні частини тіла і пускали струм;

за допомогою польового армійського телефону (тапіка) чи катетера, який кололи в сонну артерію чи різні частини тіла і пускали струм; Постійне побиття у будь-який час доби. У тому числі в'язнів змушували бити один одного.

у будь-який час доби. У тому числі в'язнів змушували бити один одного. "Склянка" : утримування у кімнаті розміром один на півтора метра. У приміщення, де можна перебувати лише стоячи, людину могли утримувати до одного місяця;

: утримування у кімнаті розміром один на півтора метра. У приміщення, де можна перебувати лише стоячи, людину могли утримувати до одного місяця; Отруєння вихлопними газами : відчиняли вікна камер і залишали під ними працюючу військову техніку;

: відчиняли вікна камер і залишали під ними працюючу військову техніку; Психологічне насильство щодо в'язнів та їхніх родин.

Така "методологія" катувань, яку використовували бойовики, призвела до того, що ув'язнені завжди визнавали свою провину, незалежно від того, чи були вони причетні до того, у чому їх звинувачували.

Часто звільнених із полону називають героями, але в "Ізоляції" героїв не було. Були лише ті, хто вижив, і "щасливчики", які обійшлися першими двома етапами своїх "процедур",

– зазначав Асєєв у своїх спогадах.

Хто такий Денис "Палич" Куликовський

Затриманий СБУ Денис Куликовський, відомий на прізвиська "Палич", "Аїд" або "Перший", тривалий час вважався головним у цій катівні.

Куликовський, який жив у місті Курахове, приєднався до бойовиків у 2014 році. До того моменту працював у пенітенціарній системі – через це, за спогадами колишніх ув'язнених, активно намагався впровадити в "Ізоляції" різноманітні блатні традиції.

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Коли Куликовський випивав, у нього прокидалися садистські нахили. А вживав спиртне цей чоловік, який майже ніколи не залишав стіни "Ізоляції", часто. Через це отримав славу одного з найжорстокіших тамтешніх наглядачів.

Після ночі, коли "Палич" допитував когось у сусідній з нами камері й людина кілька годин рядом кричала безперервно, – її били по геніталіях спеціальною трубкою, що видає характерний звук. У мене був дерев'яний хрестик, який я ще в дитинстві у Святогірську купив... Тієї ночі я його зняв і перестав молитися,

– розповідав Станіслав Асєєв. "Палич" керував "Ізоляцією" до лютого 2018 року. Після чергового побиття одного з ув'язнених, його відсторонили. Що з ним було далі – однозначно зрозуміти важко. Він чи то сам опинився в "Ізоляції", чи то втік до Росії. Денис "Палич" Куликовський / Фото з фейсбуку Станіслава Асєєва Зверніть увагу Вбивав українців, – у СБУ прокоментували затримання бойовика "Палича" Однак інформація про нього як про людину, яка перетворила "Ізоляцію" на місце тотального терору, поширювалася ще довго.

Несподівано потрапляєш в атмосферу постійного морального терору. А потім навіть звикаєш. Життя просто триває. Коли мене збиралися розстріляти, я не злякався – було вже все одно,

– розповідав після звільнення "УП" Станіслав Печонкін.

Тепер же "Палича" затримали у Києві співробітники СБУ. Наразі проводяться необхідні процесуальні дії. Зокрема – щодо обрання запобіжного заходу й отримання додаткових даних про його діяльність.

Чому затримання Куликовського важливе

По-перше , воно може допомогти затримати й інших можливих наглядачів в'язниці "Ізоляція", які також відзначилися у катуваннях людей, і яких потрібно притягти за це до відповідальності.

, воно може допомогти затримати й інших можливих наглядачів в'язниці "Ізоляція", які також відзначилися у катуваннях людей, і яких потрібно притягти за це до відповідальності. По-друге, Куликовського можна виміняти на українців, які досі лишаються у підвалах "Ізоляції". За словами Асєєва, це був би один з найкращих сценаріїв. Оскільки на окупованих територіях чи в РФ його життя складатиметься важче, ніж у будь-якій українській в'язниці.

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