Без ембарго на нафту 6-й пакет санкцій не потрібний, – Офіс Президента

У Євросоюзі все ніяк не можуть ухвалити шостий пакет санкцій проти Росії. Як відомо, рішення затягується зокрема через те, що Угорщина блокує введення заборони на імпорт російської нафти.

В Офісі Президента заявили, що без рішення про ембарго російської нафти 6-й пакет санкцій буде не потрібний. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в етері марафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Україна очікує на єдність Євросоюзу

Ігор Жовква підкреслив, що введення ембарго на російську нафту – це не питання до України, а до сміливості та наполегливості лідерів країн Європейського Союзу. За словами посадовця, ЄС завжди розповідає нашій державі про свою єдність, й дуже хотілося б, щоб країни блоку проявили цю єдність у питанні шостого пакету санкцій проти Росії.

Дійсно, питання ембарго на нафту (російську – ред. 24 канал) є ключовим у цьому пакеті. Без нього цей пакет санкцій не потрібен, хоча й містить низку важливих кроків,

– наголосив Жовква.

Заступник Андрія Єрмака пояснив, що йдеться також про відключення чотирьох російських банків від системи SWIFT, однак чомусь досі не мовиться про "Газпромбанк" – у ньому деякі європейські компанії намагаються відкривати рахунки у рублях.

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Зеленський виступить на саміті ЄС

У Брюсселі 30 – 31 травня має відбутись позачерговий саміт країн Європейського Союзу. На ньому виступить й Президент України Володимир Зеленський. Жовква розповів, що лідер нашої держави з-поміж іншого надасть свої аргументи, чому нафтове ембарго потрібно ввести негайно, без жодних винятків чи перехідних періодів.

За словами радника очільника Офісу Президента, Угорщина зараз намагається "проштовхнути" різні варіанти, вигідні для неї, зокрема пропонує введення заборони імпорту лише танкерної російської нафти. При цьому лунають тези, що на постачання енергоресурсу трубопроводом ембарго застосовувати не можна.

Інший варіант – країна спробує виторгувати певні кошти від Брюсселю, як компенсацію на якусь внутрішню модернізацію, начебто її не потрібно було робити заздалегідь.

Будемо дивитися за перебігом дискусій і сподіваємось, що єдність Європейського Союзу щодо шостого пакету, а далі й сьомого, буде проявлена,

– додав Жовква.

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