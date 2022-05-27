Без эмбарго на нефть 6-й пакет санкций не нужен – Офис Президента

В Евросоюзе все никак не могут принять шестой пакет санкций против России. Как известно, решение затягивается, в частности, из-за того, что Венгрия блокирует введение запрета на импорт российской нефти.

В Офисе Президента заявили, что без решения об эмбарго российской нефти 6-й пакет санкций будет не нужен. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире марафона единых новостей, передает 24 канал.

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Украина ожидает единства Евросоюза

Игорь Жовква подчеркнул, что введение эмбарго на российскую нефть – это не вопрос к Украине, а смелости и настойчивости лидеров стран Европейского Союза. По словам чиновника, ЕС всегда рассказывает нашему государству о своем единстве, и очень хотелось бы, чтобы страны блока проявили это единство в вопросе шестого пакета санкций против России.

Действительно, вопрос эмбарго на нефть (русский – ред. 24 канал) является ключевым в этом пакете. Без него этот пакет санкций не нужен, хотя и содержит ряд важных шагов,

– подчеркнул Жолква.

Заместитель Андрея Ермака пояснил, что речь идет также об отключении четырех российских банков от системы SWIFT, однако почему-то не говорится о "Газпромбанке" – в нем некоторые европейские компании пытаются открывать счета в рублях.

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Зеленский выступит на саммите ЕС

В Брюсселе 30 – 31 мая состоится внеочередной саммит стран Европейского Союза. На нем выступит и президент Украины Владимир Зеленский. Жовква рассказал, что лидер нашего государства среди прочего предоставит свои аргументы, почему нефтяное эмбарго нужно ввести немедленно , без исключений или переходных периодов.

По словам советника главы Офиса Президента, Венгрия сейчас пытается "протолкнуть" различные варианты , выгодные для нее, в частности, предлагает введение запрета импорта только танкерной российской нефти. При этом звучат тезисы, что для поставки энергоресурса по трубопроводу эмбарго применять нельзя.

Другой вариант – страна попытается выручить определенные средства от Брюсселя как компенсацию на какую-то внутреннюю модернизацию, вроде бы ее не нужно было делать заранее.

Будем смотреть за ходом дискуссий и надеемся, что единство Европейского Союза относительно шестого пакета, а дальше и седьмого будет проявлено,

– добавил Жолква.

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