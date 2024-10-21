Який головний виклик у роботі: у БФ "Майнді" розповіли деталі про мобільні реабілітаційні модулі

В Україні нині працює 2 реабілітаційних модулі для військових, членів їхніх сімей та цивільних, які постраждали від війни, зокрема ВПО. Ще 4 планується відкрити до кінця 2024 року. Послуги в таких модулях надаються безоплатно.

Реабілітаційні модулі збудовані за модульною технологією. Площа одного такого становить 72 квадратних метри. Про це в розмові з 24 Каналом розповів співзасновник БФ "Майнді" Тарас Єрмаков, зазначивши, що модуль повністю відповідає ДБН та є інклюзивним.

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Головний виклик в роботі модулів

Модуль є складником реабілітаційного кластера, який вже спроєктований і в майбутньому планується додати модулі з гідрореабілітації, для психічного здоров'я, модулі тимчасового проживання.

Сьогодні допомогу можуть отримати ветерани й ветеранки війни, а також цивільні громадяни, які потребують відповідної допомоги в умовах повномасштабної війни, в тому числі ВПО,

– розповів Єрмаков.

Зі слів благодійника, зараз в Україні існує велика потреба в посиленні реабілітаційної амбулаторної ланки для продовження надання стаціонарної допомоги людям. Єрмаков наголосив, що нині важливо забезпечити надання послуг якнайближче до місця проживання людини, яка потребує відповідної допомоги.

"Це головний виклик, який в нас нині є. В модулі працює мультидисциплінарна команда, яка складається з різних фахівців, один з яких – психолог. Розробляється індивідуальний план надання психологічної допомоги для кожного. Може бути як індивідуальна терапія, так і групова. Це багатовекторна робота, яка передбачена в комплексі надання психосоціальних послуг", – зазначив Єрмаков.

Де розташовані модулі та як записатись на прийом

Якщо розглянути приклад роботи першого такого модуля, в місті Овруч Житомирської області, то там долучені фахівці центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), управління соціального захисту. Люди можуть отримати консультацію з правових питань прямо в модулі.

Велика перевага нашого проєкту в тому, що ми дуже активно працюємо з місцевою владою, інформаційна робота впроваджується і в лікарнях, і в адмінцентрах. Ми всіляко інформуємо людей, щоб вони знали, де можуть отримати амбулаторну допомогу,

– озвучив Єрмаков.

Модулі функціонують на території місцевих лікарень. Аби мати можливість відвідати їх, потрібно подати заявку, зробити це можна онлайн, для цього необхідно зареєструвати форму на сайті благодійного фонду socialfranchise.com.ua.

Плани щодо відкриття додаткових модулів

До кінця 2024 року мають запрацювати ще декілька реабілітаційних локацій у таких містах: Славутич та Обухів (Київська область), Кропивницький (Кіровоградська область) та Хотин (Чернівецька область).

Фонд отримує багато запитів щодо встановлення реабілітаційних кластерів і у прифронтових регіонах, зокрема в Харківській та Запорізькій областях. Як зазначив Єрмаков, це пов'язано з тим, що сьогодні є велике навантаження на заклади охорони здоров'я.