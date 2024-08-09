Вже у 2024 році запрацюють ще 3 реабілітаційні модулі у Василькові Київської області, Хотині Чернівецької області та Кропивницькому Кіровоградської області. Детальніше 24 Каналу розповів співзасновник БФ Тарас Єрмаков.

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Яку допомогу можна отримати в реабілітаційних модулях

Проєкт з встановлення мобільного реабілітаційного модуля є частиною соціальної франшизи, який реалізує БФ "Майнді" у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України. Його створили для надання безоплатних психосоціальних та реабілітаційних послуг:

ветеранам і ветеранкам;

сім'ям захисників;

цивільним, що постраждали від російської агресії.

Модулі повністю безбар'єрні та оснащені якісним реабілітаційним обладнанням. Основні напрями допомоги: фізична реабілітація, постанова ходи на протезах, супровід протезування, ерготерапія, відновлення мовлення, психологічна допомога, групи підтримки, юридичний супровід, працевлаштування, навчання та перекваліфікація.

Досвід роботи першого реабілітаційного модуля в Овручі Житомирської області показав, що він гармонійно інтегрується в медичну екосистему закладу, фактично підсилює ланку амбулаторії реабілітації. Якщо лікарня входить у реєстр Національної служби здоров'я України, це надає сталості проєкту, тобто створюється реабілітація повного циклу.

Перше сприйняття дуже позитивне, звернення від мешканців надходять різного характеру. Всі розуміють необхідність на важливість такої роботи, саме комплексного надання психосоціальних послуг, не тільки реабілітації,

– наголосив співзасновник Mindy Foundation.

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Як з'явилася ідея створити реабілітаційні модулі

Тарас Єрмаков розповів, що команда БФ "Майнді" надихалася запитами територіальних громад та лікарняних закладів у різних регіонах України. Благодійники зрозуміли, що є велика потреба в організації реабілітації амбулаторного типу.

У багатьох областях або відсутня інфраструктура, або недостатньої якості. Відповідно потрібно було шукати рішення, як можна масштабувати необхідні споруди за короткий проміжок часу, аби відповідати поточним потребам та вимогам громад в умовах війни.

Mindy Foundation планує запропонувати громадам України організацію реабілітаційних кластерів, які включатимуть модулі для проживання та гідрореабілітації. Люди зможуть отримати комплексну реабілітацію, не виїжджаючи зі своєї громади в інші міста, констатував Тарас Єрмаков.