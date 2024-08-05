Ця урядова ініціатива Міністерства ветеранів створена з метою просування ветеранського бізнесу, іміджевої підтримки, адже робить його видимим та впізнаваним. Продукція ветеранського бізнесу, долученого до ініціативи, отримує відповідну позначку бренду.

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Як ветеранам отримати наліпку "Створено захисниками"

Частиною бренду "Створено захисниками" можуть стати:

ветеран бойових дій, який вирішив започаткувати власну справу та відкрив ФОП;

ФОПи, які використовують найману працю й де не менше половини працівників є ветеранами бойових дій;

юридична особа, котра є ветераном бойових дій і володіє не менше 60% статутного капіталу;

юридична особа, котра використовує найману працю і де ветерани становлять не менше 50% загальної кількості працівників.

Наша ключова ціль – зробити ветерана-виробника відомим, конкурентоспроможним на українському ринку. Його товари мають відповідати вимогам харчової безпеки, ринку та експорту. Для нас важливо, щоб кожен пересічний споживач міг просто зайти в будь-яку торговельну мережу і побачити, що саме ось цей товар зроблений руками захисника,

– наголосила начальниця відділу ветеранського розвитку Департаменту Міністерства ветеранів Альона Скорзова.

Для того, аби отримати брендування "Створено захисником" для власної продукції, потрібно подати наступні документи:

паспорт і посвідчення учасника бойових дій заявника;

ідентифікаційний код або паспорт (для тих, хто відмовився від ІПН);

фото, перелік продукції, на якій хочуть розмістити наліпку, та короткий опис діяльності;

установчий документ (для юридичних осіб);

документ, що підтверджує повноваження заявника діяти від імені юридичної особи (за потреби);

документ, що підтверджує загальну кількість найманих працівників, зокрема ветеранів;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка ОК-5;

заповнена заява про укладення ліцензійного договору про використання графічного зображення "Створено захисниками".

Усі документи можна надіслати на електронні адреси stvoreno@mva.gov.ua або ж control@mva.gov.ua, чи на фізичну адресу Мінветеранів – провулок Музейний, 12, місто Київ, 01001. Відповідь на заяву надійде протягом 15 робочих днів.

За даними Мінветеранів, зараз бренд "Створено захисниками" має 31 підприємець.

Співпраця ветеранського бізнесу з мережами

Ветеранську продукцію з відповідним брендуванням "Створено захисниками" уже можна знайти на полицях у мережах "Ашан", "Новус", "Сільпо" та АЗК "Кло". Фізична чи юридична особа має право самостійно обирати з якою мережею співпрацювати. Міністерство ветеранів надає запропонований список, проте підприємці можуть обирати будь-яку.

Наприклад, Наталія Ольшанська – мати загиблого воїна. Її підприємство Famberry виробляє кизилові соуси, чаї, варення, пастилу, порошок. Наталія самостійно працює з мережами.

Водночас у Мінветеранів наголошують, що намагаються точково поширювати торговими мережами продукцію від ветеранів-підприємців, аби посилити їх на ринку.