Після місії в Африці та років служби, Артур Войтюк 26 лютого 2022 року мав звільнитися, проте повномасштабна війна стала на заваді. Тоді ж чоловік вирушив на фронт. У боях на Сході він зазнав поранень, тому таки звільнився зі служби. У цивільному житті зараз чоловік повністю віддається власній справі.

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Як виникла ідея створення бренду

Артур зізнається, що спершу після звільнення йому було важко – не покидали думки, що крім власної сім'ї він нікому не потрібен. Упоратися з думками допомогла тільки власна справа. Артур вирішив адаптувати американський досвід в Україні. Річ у тім, що під час служби з американцями воїн дізнався, що в США ветерани війни в Афганістані свого часу заснували кавовий бізнес – спершу продавали лише ветеранам, а тоді вийшли на великий ринок.

Я почав "мозгувати", а чому б нам не взяти частково їхній досвід і не інтегрувати в нас. Почав ознайомлюватися з видами кави, розробляти дизайн пакування та патентувати логотип. Я жив цим місяцями,

– ділиться Артур.

У січні 2024 року в Артура вже з'явилися перші замовлення. Започаткувавши власну справу, чоловік вирішив, що пріоритетом для нього буде не заробіток, а залучення ветеранів до бізнесу.

Зараз кава COMMANDO COFFEE CO не тільки активно розповсюджується на ринку, але й серед військових – Артур постачає її воїнам.

Наші військовослужбовці, перебуваючи на сході, не мають кавових апаратів. По суті, у них є лише доступ до окропу. Тому дуже важливий саме ступінь помелу кави, щоб можна було просто залити водою, і щоб кава ідеально осіла. До мене хлопці телефонують навіть зі сходу і кажуть: "Давай, відправляй нам каву, бо ми вже без неї не можемо",

– розповідає Артур.



Бренд COMMANDO COFFEE CO / Фото Міністерства у справах ветеранів

Труднощі у веденні бізнесу

Артур зізнається, що найбільшою складністю стала необізнаність щодо фінансової складової, тому довелося здобувати нові знання. Зокрема Артур вступив до університету та здобуває економічну освіту. Та все ж чоловік переконаний, що військовий досвід допомагає йому у веденні бізнесу.

Все моє життя – військове. З розвитком власної справи я почав мислити так само як і на службі, що потрібно робити все для людей – підлеглих, які працюватимуть зі мною надалі, а також – моїх клієнтів. Ти ж не зможеш дивитися їм в очі й продавати якийсь непотріб. Маєш бути впевнений у продукті, – наголошує Артур.

У лютому 2024 року Артур долучився до проєкту Міністерства у справах ветеранів України "Створено захисниками" й отримав спеціальне маркування бренду. Захисник наголошує, що головною метою цієї відзнаки є не те, аби прорекламувати себе, а те, щоб показати – захисники роблять щось дуже круте.

Артур Войтюк / Фото Міністерства у справах ветеранів

Зараз COMMANDO COFFEE CO – це не тільки бренд кави, але й мерч. У планах в Артура відкрити кав'ярню в рідному Хмельницькому, де працюватимуть виключно ветерани.

"Я хочу, щоб це був саме ветеранський заклад, де відпочивали б ветерани, члени їхніх сімей, військовослужбовці, працівники силових структур, як-от СБУ, національної поліції" – каже підприємець.