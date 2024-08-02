У лютому 2022 року Росія цинічно напала на Україну. З того часу родина Наталії вимушена була кілька разів змінювати місце проживання.

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Сім'я мала бізнес на Донеччині

У Донецькій області сім’я мала власний ресторанний бізнес. Він успішно працював та приносив дохід аж 6 років. Проте зараз від нього залишилися тільки приємні спогади.

Після переїзду у Кропивницький жінка вирішила відродити свою справу. Фактично, вона це робила з нуля. На той момент з понівечених закладів на Донеччині змогли вивезти тільки приблизно 15% обладнання.

На щастя, не обійшлось без допомоги держави. Завдяки участі в урядовому проєкті єРобота підприємиця отримала 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Саме ці кошти вона спрямувала на закупівлю необхідного обладнання, а також на створення сайту.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Зараз бізнес Наталії успішно розвивається. Крім цього, жінка з радістю приймає на роботу переселенців із окупованих територій, а також із тих регіонів, де точаться активні бойові дії та які постійно потерпають від ворожих обстрілів.