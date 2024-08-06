І зробити це можна у кав'ярні "Мухомор". Її відкрив ветеран Валентин Кузьмійчук. Він отримав грант на 250 тисяч гривень за урядовою програмою "Власна справа" й вирішив відкрити на ці гроші кав'ярню та найняти двох працівників.

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Асортимент кав'ярні

Зараз у кав'ярні можна скуштувати 3 види кави з додаванням грибів. Крім того, в асортименті також є цукерки – з мухомором та на конопляній основі. Валентин зазначає, що усе легально та безпечно.

Є різні гриби, які рахуються як мікродозинг грибами. Він заспокоює нервову систему, ПТСР-синдром знімає, через те кавʼярня "Мухомор" – така тематика. У нас є грибна кава, є окремі цукерки з мухомором, цукерки на конопляній основі – усе це легально і безпечно,

– розповідає ветеран.

Власна справа – власними руками

Після отримання гранту Валентин знайшов приміщення для майбутньої кав'ярні і почав робити там ремонт власними руками та придбав обладнання. Опісля завершення усіх необхідних робіт, у компанії з професійним баристою почав працювати над рецептами кави з додаванням грибів.

Чоловік зізнається, що відкриття власної справи допомогло йому в поверненні до цивільного життя. У перспективі кав'ярня з тематичною назвою "Мухомор" має стати мережевою, а Валентин мріє відкрити ветеранський ресторан. А поки він є командиром групи з гуманітарного розмінування й працює з командою на Херсонщині.