У компанії налічується близько 200 тисяч співробітників. Сьогодні у війську служать 10 200 співробітників Укрзалізниці, а понад 1600 вже повернулися на робочі місця.

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Як Укрзалізниця втілює інноваційний підхід до адаптації ветеранів

На початку 2024 року компанія запровадила нову стратегію адаптації ветеранів, яка включає чіткі інструкції для різних ситуацій, з якими можуть зіткнутися працівники: що треба робити, коли працівник іде служити, коли повертається з армії, якщо він отримав поранення, потрапив у полон чи загинув, та багато іншого.

Майже всі наші працівники, які пішли служити, мають робітничі професії,

– зазначає директорка департаменту соціальної політики Укрзалізниці Ольга Безпалько.

Вона також додала, що є випадки, коли після поранення людина не може повернутися на свою попередню посаду, тому на такий випадок у компанії є ціла система підтримки на такий випадок.

Якщо працівник не може повернутися до своєї попередньої роботи, Укрзалізниця шукає для нього посаду з суміжною професією в тому самому структурному підрозділі. Мовиться про посаду, яка не передбачає довгого навчання, а лише стажування.

Якщо така можливість відсутня, компанія пропонує переміщення в межах тієї ж території, але в інших філіях. Якщо такий варіант не підходить, Укрзалізниця надає можливість переїзд до іншого міста, де є відповідна вакансія.

Як Укрзалізниця адаптовує свої інструкції

Ольга розповіла, що траплялися випадки, коли для людини з інвалідністю створювали окрему посаду.

"Це коли, наприклад, людина набула такої інвалідності, що з 15 пунктів посадової інструкції може виконувати тільки десять. Тоді ми запроваджуємо посаду та прописуємо посадову інструкцію, виходячи з можливостей працівника. Тобто ми бачимо людину та її можливості, а не інвалідність. Але намагаємося робити це нечасто, адже не хочемо зачепити особисті кордони людини – вона може сприйняти такий крок як прояв жалості", – поділилася директорка.