Пошук роботи є важливим етапом адаптації до цивільного життя та значним викликом для ветеранів. 24 Канал підготував огляд основних ініціатив, що допомагають ветеранам знайти роботу в різних сферах.
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Де ветерану шукати роботу
- Work.ua
Один з найпопулярніших сайтів пошуку роботи в Україні має спеціальний розділ "Робота для ветеранів", де можна знайти вакансії у різних сферах.
Як ветеранам знайти роботу на Work.ua / Скриншот
- Robota.ua
Ще один популярний сайт з пошуку роботи robota.ua у межах співпраці з Міністерством у справах ветеранів впровадила нові цифрові функції, щоб підтримати ветеранів.
Там також з'явився фільтр пошуку роботи "Вакансія для ветеранів/ветеранок". Для роботодавців з'явився тег "Надаємо перевагу ветеранам/ветеранкам". Водночас деякі бізнеси, засновані ветеранами, отримують відзнаку від сайту – спеціальний бейдж "Компанія, створена ветераном/ветеранкою".
Як robota.ua допомагає в пошуку роботи для ветеранів / Скриншот
- Платформа "Курс"
Наразі платформа пропонує навчальні курси від компаній-роботодавців, які орієнтовані на ветеранів. Роботодавцями платформи є такі компанії, як "Укрзалізниця", "Kernel", "Arterium", "Ковальська" і ГО Центр "Крук".
Проєкт створення ветеранської платформи "Курс" реалізується за підтримки фонду "Відродження" і має на меті забезпечити ветеранів російсько-української війни роботою, яка отримується шляхом навчання конкретній спеціальності в форматі онлайн. Після навчання на платформі, ветерана запрошує на співбесіду майбутній роботодавець. Таким чином, проєкт прибирає стрес пошуку нової роботи, з яким стикався кожен з нас,
– зазначають у компанії.
- Happy Monday
Це видання про кар'єру, яке має фільтр "Вакансії для героїв" на своєму сайті. Цей фільтр дозволяє знайти вакансії, спеціально призначені для ветеранів.
Happy Monday допомагає ветеранам знайти роботу / Скриншот
- Lobby X
Ця рекрутингова агенція пропонує вакансії як у військовій сфері, так і в цивільних професіях для ветеранів. Щоб переглянути доступні вакансії, слід перейти в розділ "Сектори" на сайті та вибрати хештег "veterans".
Які роботи для ветеранів пропонує Lobby X / Скриншот
- Veteran Hub
Це організація, яка була створена задля надання послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки, їхнім рідним та близьким.
Тут ветеранам готові надати підтримку на шляху до пошуку роботи. Послуги з підтримки пропонуються менеджерами, які допомагають знайти оптимальні рішення для подальшого розвитку.
Спочатку менеджер або менеджерка підтримки проведе первинне інтерв’ю, щоб дізнатися про вподобання, професійний шлях і досвід служби. Далі необхідно буде обрати напрямки, які цікавлять. Після цього буде спільна розробка плану дій.
Команда допоможе у створенні резюме, підборі вакансій та підготовці до співбесід. На основі отриманих результатів буде складено план подальших кроків.
Хто може отримати консультацію:
- воїни, ветерани та ветеранки;
- дружини, чоловіки, кохані люди та члени родин військових і ветеранів;
- сім’ї полеглих воїнів;
- сім’ї, чиї рідні зникли безвісти;
- сім’ї, чиї близькі перебувають у полоні.