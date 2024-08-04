Пошук роботи є важливим етапом адаптації до цивільного життя та значним викликом для ветеранів. 24 Канал підготував огляд основних ініціатив, що допомагають ветеранам знайти роботу в різних сферах.

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Де ветерану шукати роботу

Work.ua

Один з найпопулярніших сайтів пошуку роботи в Україні має спеціальний розділ "Робота для ветеранів", де можна знайти вакансії у різних сферах.

Як ветеранам знайти роботу на Work.ua / Скриншот

Robota.ua

Ще один популярний сайт з пошуку роботи robota.ua у межах співпраці з Міністерством у справах ветеранів впровадила нові цифрові функції, щоб підтримати ветеранів.

Там також з'явився фільтр пошуку роботи "Вакансія для ветеранів/ветеранок". Для роботодавців з'явився тег "Надаємо перевагу ветеранам/ветеранкам". Водночас деякі бізнеси, засновані ветеранами, отримують відзнаку від сайту – спеціальний бейдж "Компанія, створена ветераном/ветеранкою".

Як robota.ua допомагає в пошуку роботи для ветеранів / Скриншот

Платформа "Курс"

Наразі платформа пропонує навчальні курси від компаній-роботодавців, які орієнтовані на ветеранів. Роботодавцями платформи є такі компанії, як "Укрзалізниця", "Kernel", "Arterium", "Ковальська" і ГО Центр "Крук".

Проєкт створення ветеранської платформи "Курс" реалізується за підтримки фонду "Відродження" і має на меті забезпечити ветеранів російсько-української війни роботою, яка отримується шляхом навчання конкретній спеціальності в форматі онлайн. Після навчання на платформі, ветерана запрошує на співбесіду майбутній роботодавець. Таким чином, проєкт прибирає стрес пошуку нової роботи, з яким стикався кожен з нас,

– зазначають у компанії.

Happy Monday

Це видання про кар'єру, яке має фільтр "Вакансії для героїв" на своєму сайті. Цей фільтр дозволяє знайти вакансії, спеціально призначені для ветеранів.

Happy Monday допомагає ветеранам знайти роботу / Скриншот

Lobby X

Ця рекрутингова агенція пропонує вакансії як у військовій сфері, так і в цивільних професіях для ветеранів. Щоб переглянути доступні вакансії, слід перейти в розділ "Сектори" на сайті та вибрати хештег "veterans".

Які роботи для ветеранів пропонує Lobby X / Скриншот

Veteran Hub

Це організація, яка була створена задля надання послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки, їхнім рідним та близьким.

Тут ветеранам готові надати підтримку на шляху до пошуку роботи. Послуги з підтримки пропонуються менеджерами, які допомагають знайти оптимальні рішення для подальшого розвитку.

Спочатку менеджер або менеджерка підтримки проведе первинне інтерв’ю, щоб дізнатися про вподобання, професійний шлях і досвід служби. Далі необхідно буде обрати напрямки, які цікавлять. Після цього буде спільна розробка плану дій.

Команда допоможе у створенні резюме, підборі вакансій та підготовці до співбесід. На основі отриманих результатів буде складено план подальших кроків.

Хто може отримати консультацію: