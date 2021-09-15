БХФЗ фактично програв "Дарниці" суд в Лондоні у справі про шахрайство, – експерт

Сім'я Беспалько, яка контролює Борщагівський хімфармзавод, виплатила найбільшому акціонерові БХФЗ фарм-фірмі "Дарниця" (вона володіє 31% акцій БХФЗ) 250 тисяч фунтів за судові витрати в Лондонському Високому суді справедливості.

Цей факт означає програш БХФЗ за позовом про шахрайство на суму майже в 7 млн дол. Таку думку висловив голова Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"Дарниця" викрила схему виведення грошей заводу на рахунки англійської фірми "Метабей", яка належить Беспалькам, а тому і подала позов до суду Лондона, який заарештував рахунки шахраїв на суму в 7 мільйонів доларів. А ось коли суд побачив, що перспективи оскаржити рішення про блокування рахунків у Беспальків немає, то змусив Беспальків виплатити для початку гроші на покриття судових витрат "Дарниці",

– сказав експерт.

У той же час, вважає Голобуцький, сам факт виплати судових витрат означає фактичне визнання провини Беспальків у тому, що вони обкрадали і інших акціонерів БХФЗ, і сам завод.

Як повідомлялося раніше, "Дарниця" подала позов до лондонського суду на основі аудиту БХФЗ, в результаті якого з'ясувалося, що БХФЗ купував фармацевтичну сировину у німецького постачальника, який виплачував належної Ірині Беспалько англійській фірмі "Метабей" комісійні за посередництво. Суд Лондона у забезпечення позову заарештував рахунки компанії Беспалько. Аналогічний позов "Дарниця" подала до Господарського суду Києва. Відповідачами тут виступають не тільки Беспальки – Микола, Людмила і їхня дочка Ірина, що фактично володіє "Метабей", а й топменеджери БХФЗ.

"А ще правоохоронці Німеччини і Швейцарії підозрюють дочку Беспальків Ірину у відмиванні грошей і несплату податків. Тому наступного разу, коли почуєте щось про цивілізований бізнес в Україні, згадайте цю історію. Вбити власними руками лідера фармринку України – це треба мати великий талант. Цікаво, як там почуваються робочі БХФЗ? Вони взагалі в курсі того, що на них чекає?", – резюмував Голобуцький.