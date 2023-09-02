Нове загострення на кордоні Польщі й Білорусі: що задумав Лукашенко та як реагує НАТО

На кордоні Польщі та Білорусі продовжує зберігатися деяка напруженість, яку штучно розпалюють Лукашенко й Путін. Білорусь, після того, як їхні вертольоти порушили кордон Польщі, звинуватила сусідів в ідентичній "провокації".

Звинувачення Білорусі на адресу Польщі пролунали на тлі навчання ОДКБ на білоруській території. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, що ж насправді стоїть за звинуваченням режиму Лукашенка та як НАТО реагує на провокації Росії та Білорусі.

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Що відомо про ймовірний інцидент з польським гелікоптером

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер 1 вересня нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього "відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався".

У Польщі всі звинувачення відкинули. Там заперечили звинувачення білоруських прикордонників щодо порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що це "брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи".

Ба більше, заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський запевнив, що МЗС, згідно з протоколом, звісно проаналізує ситуацію, але каже до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно, адже це продовження гри білоруського диктатора Лукашенка, в якій той намагається якось вплинути на прийдешні вибори у Польщі.

Чи міг польський гелікоптер дійсно залетіти в Білорусь

Втім, моніторингова група "Білоруські Гаюн" стверджує, що згідно з їхніми даними, повітряний простір Білорусі справді було порушено.

Водночас завчасно казати про те, що це був саме польський вертоліт. Аналітики звертають увагу на те, що відео розповсюджене прикордонслужбою Білорусі, дійсно могли зняти на кордоні Польщі та Білорусі 1 вересня близько 16:00.

Знімалося воно з білоруського боку з гірокоптера, що в цей час патрулював кордон. Ймовірно, як відзначає моніторингова група, вертоліт помітили випадково. Водночас на відео неможливо визначити його модель, не кажучи вже про приналежність.

Аналітики додають, що в Польщі дійсно є залишки радянських гелікоптерів Мі-24. Більшість була передана Україні, втім щонайменше один у серпні був перекинутий до Білостока для посилення кордону. Тобто, такі гвинтокрили у поляків є.

Чому версія Білорусі доволі сумнівна

Водночас Мі-24 є й у Білорусі. Зокрема, раніше два бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі тоді підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з Білоруссю, після чого Польща і перекинула один Мі-24 на кордон. І тоді польський генерал наголошував, що ці бойові гелікоптери за потреби готові відкрити вогонь.

У цьому випадку є великий сумнів щодо того, що саме польський вертоліт залітав на територію Білорусі. І тут вже білоруси самі, як-то кажуть, "спалилися". Адже, на нібито заліт польського гвинтокрила на територію Білорусі не було жодної адекватної реакції.

Тобто, доволі дивно, що білоруси нібито помітили порушення повітряного простору бойовим гвинтокрилом, але ніяк на це не відреагували.

Чому Лукашенко вигідна "провокація"

Варто звернути увагу на ще одну подію, яка могла спонукати Лукашенка вчинити нову провокацію.

По-перше, на території Білорусі розпочалися військові навчання ОДКБ, але цього року, через ослаблення російської армії на війні проти України, вони виглядають кволо, тому Лукашенко та Путін намагаються відвернути увагу іншим інфоприводом, а заодно й підігріти пропагандистську тему, що нібито Польща готує напад.

По-друге, диктатор Лукашенко розуміє, що Білорусь зовсім скоро може опинитися в цілковитій ізоляції через його провокації. А тому він шукає виправдання цим провокаціям.

Мова йде про те, що напередодні інциденту з вертольотом міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що у разі нових провокацій на кордоні з Білоруссю будуть "негайно закриті" всі білоруські переходи на кордоні з Європейським Союзом.

Міністр внутрішніх справ Польщі також додав, що у передвиборчий сезон у Польщі Білорусь та Росія намагатиметься розхитати ситуацію в країні, а тому треба бути готовим ізолювати Білорусь повністю.

Таку заяву вже офіційно підтримали й країни Балтії, які також готові закрити наглухо білоруський кордон. Ба більше, президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що треба терміново переглянути правила надання посвідок на проживання в країні громадянам Білорусі.

Науседа вже вніс питання перегляду правил на розгляд осінньої сесії Сейму. За словами президента Литви, це потрібно зробити для безпеки жителів країни.

Отже, перспектива повного закриття кордонів Білорусі з ЄС стає все більш реалістичною. А це означає, що будь-який транзит товарів через Білорусь також буде закрито.

Така перспектива може дуже сильно не сподобатися Китаю, який покладається на Білорусь, як на своєрідні ворота в Європу. Особливо після вторгнення Росії в Україну.

Не виключено, що і візит Лукашенка до Китаю, і візит міністра оборони Китаю до Білорусі пов'язані і з обговоренням цієї теми.

Путін і Лукашенко загралися: як НАТО відповідає на провокації

Схоже, що режими диктаторів Лукашенка та Путіна загралися у провокації. Окрім провокацій бойовиків "Вагнера" та "міграційної кризи", влаштованої Лукашенком, за даними української розвідки, Росія вже перекинула до Білорусі ядерну зброю.

Зрештою, навіть у НАТО почали реагувати на ймовірні загрози Польщі та країнам Балтії з боку Росії. Країни Альянсу й партнери вже з наступної суботи проведуть у Балтійському морі найбільші військово-морські навчання.

Уперше відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні. Про це офіційно заявив головком ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак.

Він заявив, що такі навчання вирішили проводити на тлі погроз росіян захопити Сувальський коридор, що проходить по кордону Польщі та Литви та з'єднує окуповану Калінінградську область та Білорусь.

Отже, забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море – ще один напрям навчань, які відбудуться біля берегів Латвії та Естонії.

Відомо, що у двотижневих навчаннях "Північне узбережжя" візьмуть участь військовослужбовці з усіх країн НАТО, розташованих на Балтійському морі.

Крім цього, у навчаннях також візьмуть участь Швеція США, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція. Вони відпрацьовуватимуть амфібійні операції та удари з моря на сушу.

За словами Каака, ВМС США направлять на навчання корабель Mesa Verde завдовжки понад 200 метрів, призначений для транспортування і висадки близько 800 морських піхотинців.