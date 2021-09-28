У Білорусі під час спецоперації вбили силовика КДБ: режим диктатора звинуватив опозицію

У Мінську під час спецоперації невідомий почав стріляти у силовиків КДБ, коли ті увірвалися у його будинок. Нападника одразу ж ліквідували, відкривши вогонь у відповідь.

Увірвалися у квартиру зі зброєю

У мережі вже опублікували відео з місця події. На ньому видно, як силовики гримають у двері квартири та вимагають, аби господарі відчинили.

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Після попередження, працівники КДБ вибили двері та зі зброєю увірвалися у помешкання. На ролику видно, що всередині їх чекали чоловік з рушницею у руках та жінка, яка все знімала на відео. Коли силовики увірвалися, житель квартири почав стріляти, а ті відкрили вогонь у відповідь. Чоловік смертельно поранив одного з правоохоронців, після чого його застрелили.

Силовики звинувачують у всьому опозицію

Редакція 24 каналу з етичних міркувань вирішила не публікували відео спецоперації. Ви можете переглянути його за посиланням . Попереджаємо, що на кадрах є сцени жорстокості (18+).

Працівники КДБ заявили, що проводили спецоперацію за адресою проживання учасників "екстремістської спільноти", пов'язаної з опозицією. Вони закликали притягнути до відповідальності тих, хто перебуває за кордоном і "фінансує терористів".

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за статтею про вбивство особи при виконанні службових обов'язків.

Що відомо про чоловіка, який стріляв

За непідтвердженими даними, 32-річного нападника звали Андрій Зельцер, пише "Еврорадио". Він працював у великій білоруській IT-компанії – EPAM Systems. ЗМІ також пишуть, що у вбитого силовиками чоловіка залишилися дружина та малий син. Відомо, що в Зельцера буцімто було два громадянства – білоруське та американське.

Друзі програміста впізнали його на відео та стверджують, що на кадрах – Андрій.

До речі, у своєму інстаграмі Зельцер раніше публікував фотографію рушниці, з якої він очевидно й вистрілив у силовика.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко називав директора EPAM Systems Аркадія Добкіна спонсором протестів проти режиму.



У силовика стріляв програміст Андрій Зельцер / Фото Mash