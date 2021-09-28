Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Франак Вячорка. За його словами, чимало білорусів просто не знають, як вирватися з ситуації.

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"Залишилось багато людей, які бояться сказати "ні" Лукашенкові, які не знають як вийти з цієї системи й з цього режиму", – наголосив Вячорка.

Лукашенка підтримує лише найближче оточення

За словами журналіста, самопроголошений президент Білорусі оточений лише групою лоялістів. Це невелика група людей, що служать в КГБ, міліції, спецслужбах чи охороні диктатора.

Є певна підтримка серед військових регулярної армії, але вона невелика. Франак Вячорка Білоруський журналіст

Мовиться про те, що більшість сучасних білоруських військових є патріотами. Вони народилися вже у незалежній країні, тож цінують її суверенітет і незалежність.

Вони розуміють Україну, український біль і за що борються українці – за свою територію й суверенітет. Франак Вячорка Білоруський журналіст

Білоруський журналіст про підтримку Лукашенка: дивіться відео 24 каналу

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