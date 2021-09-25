Росія тримає військових у прикордонних регіонах, тому Україна не може втрачати пильності. Про це ЗМІ розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Цікаво Щось пішло не так, – військовий експерт про провалені навчання "Захід-2021"

Росія тримає війська біля кордонів

Завершення російських навчань "Захід-2021" з урочистостями відбулося 16 вересня. Втім, українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації,

Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття, на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення,

– розповів Залужний.

Таких груп було 19 і, за даними командувача, кожна налічує близько тисячі людей. За словами Залужного, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії.

Зверніть увагу! Уже на наступний день після початку навчань "Захід-2021" у ЗМІ з'явилася інформація про масовий спалах дизентерії. Численні випадки підхоплення хвороби зафіксували на полігоні "Погоново", що у Воронежі.

Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону,

– уточнив він.

Деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до Держдуми. Незначні переміщення все ж фіксують, але, за словами Залужного, "розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".

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