Таку думку в ефірі проєкту "Стратегія перемоги" Олега Климчука на 24 каналі озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що у 2021 році військові навчання були не такими яскравими як раніше.
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"Зараз не зовсім варто хвилюватися, у порівнянні з 2017 роком. У навчаннях "Захід-2021" заздалегідь щось пішло не так", – акцентував Жданов.
Що змінилося в проведення "Захід-2021"
Експерт зауважив, що насамперед, у 4 рази скоротили кількість російських військ, яким дозволили зайти на територію Білорусі. По суті, допустили лише один полк.
Масштаб розгортання навчань також був суттєво меншим. Якщо у 2017 році "Захід" проводили на усіх 7 полігонах Білорусі, то у 2021 році – лише ті, що в межах Берестейської області.
"Задіяли лише штаби протиповітряних та військово-повітряних сил. Показові виступи решти Росія змушена була перенести вглиб своєї країни", – підкреслив Жданов.
Мовиться про проведення етапів відпрацювань із бойовою стрільбою на полігонах. Їх росіяни провели у Воронезькій області.
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Росія також намагалася представити військові навчання "Захід-2021" як міжнародні. Однак у наданому переліку країн не було жодної, що брала в них участь.
Іноземні військовослужбовці прибули в країну з іншою метою та не перетиналися з колегами на навчаннях. Відтак "Захід-2021" – це подія суто російсько-білоруська, яка не досягнула своєї головної мети.
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Військові навчання "Захід-2021": останні новини
- Із початком військових навчань Білорусі та Росії чимало експертів говорили про ризики та загрози для України. Зокрема ексміністр культури Білорусі Павло Латушко та Андрій Римарук.
- У Литві повідомили, що навчання "Захід-2021" – це перший крок до військової інтеграції Росії та Білорусі.
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