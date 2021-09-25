Россия держит военных в приграничных регионах, поэтому Украина не может терять бдительности. Об этом СМИ рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Интересно Что-то пошло не так, – военный эксперт о проваленных учениях "Запад-2021"
Россия держит войска у границ
Завершение российских учений "Запад-2021" с торжествами состоялось 16 сентября. Впрочем, украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии на места постоянной дислокации,
Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественно закрытие, на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление,
– рассказал Залужный.
Таких групп было 19 и, по данным командующего, каждая насчитывает около тысячи человек. По словам Залужного, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.
Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе,
– уточнил он.
Некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в Госдуму. Незначительные перемещения все же фиксируют, но, по словам Залужного, "расслабляться совсем мы сегодня не можем".
Главное о военных учениях "Запад-2021"
- 9 сентября в России стартовали военные учения "Запад-2021" и завершились 16 сентября.
- Всего в учениях приняли участие более 200 тысяч человек, из которых 13 тысяч – на территории Беларуси.
- В Литве сообщили, что учения "Запад-2021" – это первый шаг к военной интеграции России и Беларуси.
- Параллельно с российско-белорусскими учениями, Украина на приграничных территориях также проводила отработки мастерства своих войск.