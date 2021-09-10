Многочисленные случаи подхвата болезни зафиксировали на полигоне "Погоново", что в Воронеже. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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По его данным, дизентерию подхватили более 350 российских военных, среди них 20 – в тяжелом состоянии. В письме Роспотребнадзора говорится, что вспышку болезни вызвала некачественная пища и вода, а также несоблюдение правил гигиены.

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– написал Анатолий Штефан.

Что известно о дизентерии? Это заболевание, которое возникает из-за бактерий рода шигелл. Обычно оно проявляется в виде диареи. Шигеллы передаются фекально-оральным путем. Это означает, что вирус попал с фекалиями одного человека, например, в воду, эту воду выпил другой человек и в его организм попал вирус.



Письмо Роспотребнадзора / Фото Анатолия Штефана

Что говорят в Минобороны России

В вооруженном ведомстве России назвали информацию о вспышке дизентерии якобы фейком. В Минобороны утверждают, что рассылка фейков в российские СМИ имеет целью "дискредитацию общих стратегических учений".

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