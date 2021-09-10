Многочисленные случаи подхвата болезни зафиксировали на полигоне "Погоново", что в Воронеже. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
Важно Намерения у врага есть, – командующий ВСУ о широкомасштабной войне с Россией
По его данным, дизентерию подхватили более 350 российских военных, среди них 20 – в тяжелом состоянии. В письме Роспотребнадзора говорится, что вспышку болезни вызвала некачественная пища и вода, а также несоблюдение правил гигиены.
Учения не успели начаться, а богатыри уже обгадились. Так держать братья,
– написал Анатолий Штефан.
Что известно о дизентерии?Это заболевание, которое возникает из-за бактерий рода шигелл. Обычно оно проявляется в виде диареи. Шигеллы передаются фекально-оральным путем. Это означает, что вирус попал с фекалиями одного человека, например, в воду, эту воду выпил другой человек и в его организм попал вирус.
Письмо Роспотребнадзора / Фото Анатолия Штефана
Что говорят в Минобороны России
В вооруженном ведомстве России назвали информацию о вспышке дизентерии якобы фейком. В Минобороны утверждают, что рассылка фейков в российские СМИ имеет целью "дискредитацию общих стратегических учений".
Военные учения "Запад-2021": главное
- В России на полигоне Мулино в Нижегородской области 9 сентября прошла церемония открытия военных учений "Запад-2021". Они продлятся как минимум до 16 сентября.
- В Минобороны России сказали, что учения "Запад-2021" имеют "исключительно оборонительный характер". Однако в это трудно поверить не только Украине. Да, соседняя Польша тоже готовится к возможным провокациям во время проведения "Запад-2021".
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает, какие замыслы у совместных российско-белорусских военных учений. Поэтому наши военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.