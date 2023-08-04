Путін провокує НАТО: чому Польща намагалася замовчати білоруські гелікоптери

Два білоруські гелікоптери 1 серпня порушили повітряний простір із Польщею. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але згодом підтвердили перетин державного кордону.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Польща спочатку хотіла замовчати про цей інцидент, передає 24 Канал. Без провокацій Владіміра Путіна не обійшлося.

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"Напад" НАТО, а не Польщі

Путін через такі підлі дії постійно провокує НАТО, аби змусити Альянс зробити крок на зустріч диктатору.

"Уявіть, якби збили вертоліт. З однієї сторони молодці – захистились би. А з іншого боку, я впевнений, тоді Росія заявила б на увесь світ, що буцім "НАТО – агресивний блок, збив бідний російський гвинтокрил, який там заблукав, льотчик не туди полетів, компас забув, карту загубив". Було б вигадано мільйон причин як цей вертоліт там опинився", – розповів Жданов.



Чому Польща намагалася замовчати білоруські гелікоптери: дивіться відео

Тоді б Путін вимагав сатисфакції у вигляді переговорів.

Якби Польща вистрілила – це був би "напад" НАТО, а не Польщі,

– підкреслив військовий експерт.

На думку Жданова, відповідні заходи мали б бути жорсткішими, ніж просто замовчування.

"Якби польська ППО відкрила попереджувальний вогонь у сторону гвинтокрилів, даючи зрозуміти, що вони можуть бути збиті. Це була б відповідь для Росії", – сказав військовий експерт.

Польща обрала нейтралітет

Як бачимо, польська сторона дистанціювалася від цього збройного конфлікту.

Польський вогонь по вертольоту – це вогонь від усього НАТО. А це вже світова війна,

– зауважив Жданов.

Після такого Путін вимагатиме переговори з НАТО, бо, мовляв, саме Альянс відкрив вогонь по російському вертольоту.

"Те, що він залетів на територію Польщі може бути помилкою, випадковістю. "Нас тут нема", "А це не ми", "А ви доведіть" – саме так Росія завжди говорить", – додав військовий експерт.

Натомість якби з Туреччиною трапилася схожа ситуація, події розвивалися б зовсім по-іншому.

Що відомо про білоруські гелікоптери, які перетнули кордон із Польщею

Першими білоруські гелікоптери помітили місцеві мешканці. Поляки зазначали, що вертольоти летіли дуже низько на відстані 200 – 300 метрів.

У зв'язку з подією міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Польща проінформувала НАТО про інцидент. Там "дуже серйозно поставилися до безпеки країн-членів Альянсу".

Туреччина 24 листопада 2015 року збила російський літак Су-24 біля кордону з Сирією. Пілоти порушили турецький повітряний простір. Анкара заявила, що мала повне право збивати чужі військові літаки над своєю територією.