Путин провоцирует НАТО: почему Польша пыталась замолчать белорусские вертолеты

Два белорусских вертолета 1 августа нарушили воздушное пространство с Польшей. В Варшаве сначала опровергли этот факт, но впоследствии подтвердили пересечение государственной границы.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Польша поначалу хотела замолчать об этом инциденте, передает 24 Канал. Без провокаций Владимира Путина не обошлось.

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"Нападение" НАТО, а не Польши

Путин через такие подлые действия постоянно провоцирует НАТО, чтобы заставить Североатлантический союз сделать шаг навстречу диктатору.

"Представьте, если бы сбили вертолет. С одной стороны молодцы - защитились бы. А с другой стороны, я уверен, тогда Россия заявила бы на весь мир, что будто "НАТО - агрессивный блок, сбил заблудившийся там бедный российский вертолет, летчик не туда полетел, компас забыл, карту потерял". Было бы придумано миллион причин как этот вертолет там оказался", – рассказал Жданов.



Почему Польша пыталась замолчать белорусские вертолеты: смотрите видео

Тогда Путин требовал сатисфакции в виде переговоров.

Если бы Польша выстрелила – это было бы "нападение" НАТО, а не Польши,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Жданова, соответствующие меры должны быть более жесткими, чем просто умолчание.

"Если бы польская ПВО открыла предупредительный огонь в сторону вертолётов, давая понять, что они могут быть сбиты. Это был бы ответ для России", – сказал военный эксперт.

Польша выбрала нейтралитет

Как видим, польская сторона дистанцировалась от этого вооруженного конфликта.

Польский огонь по вертолету – это огонь от всего НАТО. А это уже мировая война,

– заметил Жданов.

После такого Путин потребует переговоры с НАТО, потому что, мол, именно Альянс открыл огонь по российскому вертолету.

"То, что он залетел на территорию Польши может быть ошибкой, случайностью. "Нас здесь нет", "А это не мы", "А вы докажите" – именно так Россия всегда говорит", – добавил военный эксперт.

Если бы с Турцией случилась похожая ситуация, события развивались бы совсем по-другому.

Что известно о белорусских вертолетах, пересекших границу с Польшей

Первыми белорусские вертолеты заметили местные жители. Поляки отмечали, что вертолеты летели очень низко на расстоянии 200 – 300 метров.

В связи с происшествием министр обороны Мариуш Блащак отдал приказ увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в частности боевые вертолеты.

Польша проинформировала НАТО об инциденте. Там "очень серьезно отнеслись к безопасности стран-членов Альянса".

Турция 24 ноября 2015 сбила российский самолет Су-24 у границы с Сирией. Пилоты нарушили турецкое воздушное пространство. Анкара заявила, что имела полное право сбивать чужие военные самолеты над своей территорией.