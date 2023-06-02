"Ваш борщ радше нагадує російські щі": українці потролили білоруських прикордонників

Українські прикордонники потролили білоруських "колег", увімкнувши їм аудіозапис про борщ рідною мовою. Співробітники ДПСУ пригадали історію з борщем і пояснили білорусам ментальну відмінність між народами.

У такий спосіб прикордонники вирішили відповісти білорусам, які 31 травня намагалися заманити українців білоруським борщем. Вони пояснили це тим, що "борщі – сусіди".

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"До себе не запрошуємо"

На кордоні з Білоруссю українські службовці звернулися до колег-прикордонників рідною білоруською мовою. Пригадавши нещодавнє "запрошення" з борщем, українці пояснили відмінність у ментальності між двома народами.

У промові прикордонники підкреслили, що білоруський борщ нині дуже відрізняється від українського. Зараз він більше нагадує "білоруські щі, навіть якщо додати в нього більше картоплі".

Це зовсім не те, що було до того моменту, коли ви використали ніж, який ви ввіткнули у спину українцям. Шкода мати сусідів, які, кажучи про певну ідентичність і свояцтво, прагнуть бути рабами й не мають з нами нічого спільного,

– мовиться у зверненні до білорусів.

Окрім того, прикордонників Білорусі закликали "змінити інгредієнти борщу й записати у кулінарну книгу" те, що українці – нація вільнолюбна. У зверненні вони підкреслили, що Україна завжди бореться за свою незалежність.

"Ви на це не здатні й багато років перебуваєте в полоні одного тирана й одного бункерного діда. Тому ваше теперішнє бульбове вариво за консистенцією подібне до тюремної баланди, зовсім не схоже на наш український борщ", – підкреслили у ДПСУ.

У зверненні також наголосили, що до України не запрошуватимуть й наполегливо порадили залишатися на своїй території. Наостанок білорусам увімкнули "музичний подарунок".

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Що цьому передувало

Днями раніше, 31 травня, біля прикордонного пункту з Україною на річці Желонь жіночий голос українською звернувся до наших прикордонників словом "товариші". Білоруські прикордонники "запрошували" переходити на їхній бік, адже "український та білоруський борщі дуже схожі". Ба більше, у своєму абсурдному зверненні білоруси "застерегли", що "коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік – спробуйте наш білоруський борщ".

Українські прикордонники з гумором відреагували на подібне "запрошення" і побажали їм "не вдавитися", коли самі будуть "їсти білоруський борщ".