Binance та інші криптокомпанії створили платформу для збору даних про шахраїв

Криптовалютний ринок продовжує набирати обертів. Але, на жаль, разом із ним – зловмисники. Тож Binance спільно з іншими компаніями запустили платформу, яка дозволить ділитися даними про шахраїв.

Платформа, на якій збиратимуться відомості про шахраїв на ринку криптовалюти, отримала назву Chainabuse. У ній збиратимуться звіти користувачів про зловмисників. Усе для того, щоб згодом створити деталізовану базу даних, яка дозволить вберегти кошти учасників індустрії.

Читайте також Співзасновник Ethereum заявив, що більше не мільярдер: що відбувається на крипторинку

Платформа дозволить запобігати шахрайству

Відомо, що до над її створенням попрацювали великі криптокомпанії. Зокрема, Binance.us, TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Civic, а також Hedera. Усі вони об'єднали свої зусилля, щоб зробити ринок безпечнішим, а також позбавити користувачів хвилювань, пов'язаних із їхніми фінансами.

Сама платформа Chainabuse багатомережна. А керуватиметься вона блокчейн-компанією TRM Labs, яка займається аналітикою.

Сервіс надзвичайно зручний і розрахований на обмін повідомленнями між самими гравцями крипторинку. За його допомогою можна буде повідомляти про шахрайські схеми, злом або іншу діяльність, з якою користувачі стикнулися.

Інструмент абсолютно безплатний

Ще одна особливість платформи полягає в тому, що вона – безплатна. А самі творці переконують, що завдяки їй кожен матиме можливість трансформувати криптоекосистеми на місця для роботи без жодних ризиків.

Зауважимо, що долучитися може як будь-який користувач, так і компанія. Наразі свої скарги на платформі Chainabuse можуть залишати користувачі деяких мереж криптовалюти. Мовиться про: Bitcoin, Ethereum, Solana, Hedera, Tron, Polygon, а також Binance Smart Chain.

Натомість в користувачів інших мереж буде можливість віддавати свій голос за скарги. Чим більше реакцій буде на заявку, тим вищою у пріоритеті вона буде. А це означає, що вся спільнота матиме можливість максимально швидко відреагувати на виклик.

Звіти за одними й тими ж адресами чи об'єктами будуть об'єднуватися і розміщуватись у доступній для пошуку базі даних, яку кожен може використати для попереджувальної перевірки адрес або проєктів, перш ніж почати з ними працювати,

– наголошують творці платформи.

Від початку роботи платформи на ній зібралося вже понад 600 звітів. Зауважимо, що 100 з них стосуються шахрайських схем, пов'язаних зі збором криптовалюти для потреб України.

Творці зазначають, що у платформі не звертаються до правоохоронних органів від імені постраждалих. Основна задача Chainabuse – попереджати інших про можливі дії зловмисників. Але це не означає, що жертви шахраїв не можуть об'єднатися та звернутися до органів правосуддя.

Це цікаво! Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) раніше подала до суду. Вона звинуватила двох мешканців Сполучених Штатів у організації шахрайських схем з криптовалютою. Причому їхня загальна сума склала 44 мільйони доларів.

Варте уваги – Україну очікує серйозна економічна криза в найближчі місяці, – Андрусів: дивіться відео