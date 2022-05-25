Binance и другие криптокомпании создали платформу для сбора данных о мошенниках

Криптовалютный рынок продолжает набирать обороты. Но, к сожалению, вместе с ним – активность злоумышленников. Binance совместно с другими компаниями запустили платформу, которая позволит делиться данными о мошенниках.

Платформа, на которой будут собираться сведения о мошенниках на рынке криптовалюты, получила название Chainabuse. В нем будут собираться отчеты пользователей о злоумышленниках. Все для того, чтобы впоследствии создать детализированную базу данных, которая позволит сберечь средства участников индустрии.

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Платформа позволит предотвращать мошенничество

Известно, что над ее созданием поработали крупные криптокомпании. В частности, Binance.us, TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Civic и Hedera. Все они объединили свои усилия, чтобы сделать рынок более безопасным, а также лишить пользователей волнений, связанных с их финансами.

Сама платформа Chainabuse многосетевая. А будет руководствоваться она блокчейн-компанией TRM Labs, занимающейся аналитикой.

Сервис очень удобен и рассчитан на обмен сообщениями между самими игроками крипторинки. С его помощью можно будет сообщать о мошеннических схемах, взломе или другой деятельности, с которой пользователи столкнулись.

Инструмент абсолютно бесплатный

Еще одна особенность платформы состоит в том, что она – бесплатная. А сами создатели убеждают, что благодаря ей каждый сможет трансформировать криптоекосистемы в места для работы без рисков.

Обратим внимание, что присоединиться может как любой пользователь, так и компания. Теперь свои жалобы на платформе Chainabuse могут оставлять пользователи некоторых сетей криптовалюты. Речь идет о: Bitcoin, Ethereum, Solana, Hedera, Tron, Polygon, а также Binance Smart Chain.

В то же время у пользователей других сетей будет возможность отдавать свой голос за жалобы. Чем больше реакций будет на заявку, тем выше в приоритете она будет. А это значит, что все сообщество сможет максимально быстро отреагировать на вызов.

Отчеты по одним и тем же адресам или объектам будут объединяться и размещаться в доступной для поиска базе данных, которую каждый может использовать для предупредительной проверки адресов или проектов, прежде чем начать с ними работать,

– отмечают создатели платформы.

С начала работы платформы на ней собралось более 600 отчетов. Заметим, что 100 из них касаются мошеннических схем, связанных со сбором криптовалют для нужд Украины.

Создатели отмечают, что на платформе не обращаются в правоохранительные органы от имени пострадавших. Основная задача Chainabuse – предупреждать других о возможных действиях злоумышленников. Но это не значит, что жертвы мошенников не могут объединиться и обратиться в органы правосудия.

Это интересно! Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд. Она обвинила двух жителей Соединенных Штатов в организации мошеннических схем с криптовалютой. Причем их общая сумма составила 44 миллиона долларов.

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