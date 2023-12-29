Крім знаменитого БпЛА "Бобер": у "Повернись живим" сказали, що містить Black Box

Загадковий Black Box заподіяв російським окупантам шкоди на сотні мільйонів доларів. Результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, місцях скупчення ворожої техніки та особового складу.

"Коробка" працює як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розсекретив 24 Каналу, що міститься у Black Box окрім дрона "Бобер".

До теми Працює і на території Росії: у ГУР розповіли про результати роботи загадкової "Black Box"

Яке наповнення Вlack Box

Black Box – це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.

У Вlack Box, зокрема, містяться дрони-камікадзе українського виробництва "Бобер", назву якого придумав виробник концерн "Укроборонпром". Це – не єдина складова проєкту, там містять інші вироби.

"Це теж безпілотники. Якби "Бобер" не став публічним – ми б не відкривали цю історію. Я не прихильник озвучувати те, що з огляду війни та безпеки краще не оголошувати. Але, на жаль, тема стала публічною. Тому ГУР дозволило озвучити ці закупівлі", – наголосив Тарас Чмут.

"Бобер" "Бобер" – це український баражуючий боєприпас великої дальності понад 800 кілометрів. Дрон побудований за аеродинамічною схемою качки. Завдяки цій схемі БпЛА легко змінює висоту і добре маневрує в повітрі, а це підвищує його шанси обійти ворожу протиповітряну оборону.

Результати Black Box

Чмут сказав, що ГУР МО підрахували, що за перші 8 місяців з січня до серпня 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. За його словами, відбувається зменшення наступального потенціалу Росії.

До прикладу, на цю суму країна-агресорка могла б придбати 24 винищувачі-бомбардувальники Су-34 або ж майже 4 корвети проєкту 20380 типу "Стерегущий".

"Утім, це складно рахувати. Не завжди є можливість якісно підтвердити результати роботи, тому що росіяни дуже професійно "підчищають" інформаційне поле", – наголосив директор фонду "Повернись живим".

"Бобер" був використаний для ураження заводу із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, а також складу, на якому "зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів".

Також не завжди можна оцінити реальну заподіяну шкоду, бо атака відбувається на території ворога. Приміром, російські ракети "Калібр" або дрони-камікадзе "Герань" кудись прилітають в Україні, росіяни думають, що знищили об'єкт, а насправді впало десь збоку. Або навпаки: окупанти поцілили у склад із західними боєприпасами, а в новинах навіть про це не згадують.

Тому складно ідентифікувати на тій території. Супутник не завжди працює, агентурна розвідка теж. Ризикувати людьми не завжди хочеться для цього,

– зазначив Чмут.

Що відомо про Black Box