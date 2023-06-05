Начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів про роботу "Black Box". Він зазначив, що це лише частина інформації, яку наразі можна оприлюднити.

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Що таке "Black Box" Це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.

Результати роботи "Black Box"

У розвідці повідомили, що за останній місяць він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. У ГУР зауважили, що результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, навіть на території країни-агресорки.

Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні,

– сказав Буданов.

Повідомляється, що впродовж квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили ворога та на інших цілях.

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