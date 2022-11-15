Про сам проєкт розповіли у Головному управлінні розвідки. Відомо, що обійшовся Black box у 40 мільйонів гривень, а передав його благодійний фонд "Повернись живим". Читайте далі, у чому важливість цього проєкту та як він допоміг поповнювати статистику втрат ворога.

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Якого лиха Black box завдав ворогові

У ГУР МО повідомляють, що ще у жовтні благодійники придбали та передали управлінню обладнання. З його допомогою можна буде знизити оберти у наступальних діях ворога. Відтоді жодної додаткової інформації про це не надходило.

Інтригу вирішили підтримати у ГУР МО. Як зазначає Кирило Буданов, деталей співпраці не розкривають з огляду на секретність. Водночас слід бути впевненими, що результати цієї колаборації принесуть свої плоди на полі бою.

За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black box, завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога,

– додав Буданов.

Зауважимо, що у "Повернись живим" вирішили масштабувати проєкт Black box. Тож у БФ запустили новий збір на 230 мільйонів гривень.

Black box – не єдиний спільний проєкт

За словами Буданова, у ГУР МО та БФ "Повернись живим" співпраця почалася ще до жовтня цього року. Так, влітку управління отримало комплекс Bayraktar TB2. Його загальна вартість становить 16 502 450 доларів. Він складається з трьох безпілотників, системи повітряного зв'язку, а також мобільного комплексу наземного керування.

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде детальніше пройтися по них.

ЗСУ уже ліквідували понад 82 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося знищити 82 080 російських загарбників. Зауважимо, що лиш за минулу добу ліквідували 710 окупантів.

Але і це ще не все, адже є ще втрати серед техніки. Так, на брухт уже перетворили 2861 танк, 5773 бойові броньовані машини, 1850 артилерійських систем, 393 РСЗВ, 208 засобів ППО.

Крім того, у ворога стало на 278 літаків, 261 гелікоптер, 1511 БпЛА, 399 крилатих ракет, 16 суден, 4351 автомобіль і автоцистерну та 160 одиниць спеціальної техніки менше.

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