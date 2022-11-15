О самом проекте рассказали в Главном управлении разведки. Известно, что обошелся Black box в 40 миллионов гривен, а передал его благотворительный фонд "Вернись живым". Читайте дальше, в чем важность этого проекта и как он помог пополнять статистику потерь врага.

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Какую беду Black box нанес врагу

В ГУР МО сообщают, что еще в октябре благотворители приобрели и передали управлению оборудование. С его помощью можно будет снизить обороты в наступательных действиях противника. С тех пор никакой дополнительной информации об этом не поступало.

Интригу решили поддержать в ГУР МО. Как отмечает Кирилл Буданов, детали сотрудничества не раскрывают ввиду секретности. В то же время, следует быть уверенными, что результаты этой коллаборации принесут свои плоды на поле боя.

По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага,

– добавил Буданов.

Заметим, что в "Вернись живым" решили масштабировать проект Black box. Так что в БФ запустили новый сбор на 230 миллионов гривен.

Black box – не единственный общий проект

По словам Буданова, у ГУР МО и БФ "Вернись живым" сотрудничество началось еще до октября этого года. Так, летом управление получило комплекс Bayraktar TB2. Его общая стоимость составляет 16 502 450 долларов. Он состоит из трех беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.

Если мы уже заговорили о потерях врага, то не лишним будет подробнее пройтись по ним.

ВСУ уже ликвидировали более 82 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 82 080 российских захватчиков. Заметим, что за минувшие сутки ликвидировали 710 оккупантов.

Но и это еще не все, ведь есть потери среди техники. Так, в металлолом уже превратили 2861 танк, 5773 боевых бронированных машин, 1850 артиллерийских систем, 393 РСЗО, 208 средств ПВО.

Кроме того, у врага стало на 278 самолетов, 261 вертолет, 1511 БпЛА, 399 крылатых ракет, 16 судов, 4351 автомобиль и автоцистерну, и 160 единиц специальной техники меньше.

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