Нещодавно школярі організували благодійний ярмарок, аби допомогти зібрати кошти на виготовлення деталей до дрона. Ціль – 140 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал.

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Усі деталі друкуються на 3D-принтері

Вчитель фізики Тарас Головатий розповів, що учень має вдома 3D-принтер, на якому виготовляє деталі до дрона. Сам хлопець каже, що його "пташка" може використовуватися для дистанційного мінування і летіти на відстань до 7 кілометрів.

Собівартість одного дрона – орієнтовно тисяча доларів.

Поки що ми тільки починаємо їх робити, спочатку хочемо виготовити три дрони, і зробити на них збір. А в майбутньому (виготовляти більше – 24 Канал) це не буде великою проблемою, тому що на сам 3D-друк йде орієнтовно 10 годин. Єдине, що треба – чекати, доки комплектуючі йдуть з-за кордону,

– каже Тарас.

Він також розповів, що виготовляти "пташки" йому допомагають друзі. Власне, перший дрон вже отримали бійці 102 ТрО. Для того, аби допомогти Тарасу й надалі виготовляти такі "пташки", необхідно зібрати 140 тисяч гривень.

Учні ліцею під час благодійного ярмарку змогли зібрати вже 120 тисяч, тож для закриття збору залишилось зовсім трішки.

Як долучитись до збору

Допомогти Тарасу виготовляти дрони можна за:

посиланням на банку,

номером картки банки 5375 4112 0632 8705.

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