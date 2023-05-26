У фонді повідомили, що за весь час повномасштабного вторгнення таких комплексів придбали вже 11. Кошти на один з них зібрала IT-спільнота та партнери "Повернись живим", а решту купили з донатів на загальні рахунки фонду.

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Що відомо про безпілотний комплекс PD-2

Система PD-2, яку "Повернись живим" придбав для ГУР, складається не тільки з двох розвідувальних БпЛА, але і з наземної станції, мобільного пункту управління та комплектуючих та запасних частин.

Кожен з переданих БпЛА обладнаний станцією спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу та 5-кратним – для тепловізійного. Це допоможе проводити детальну розвідку на відстані до 5 кілометрів, а оглядову – ще далі.

PD-2 — це одна з найкращих у своїй ніші українських безпілотних авіаційних систем, яка має радіус керованого польоту до 180 км, перебуває у повітрі до 12 годин й здатна відстежувати переміщення рухомих цілей, аби розвідувати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем,

– розповіли у фонді.

У "Повернись живим" нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення фонд передав українським розвідникам допомоги на більш ніж 1 мільярд гривень. У 2022 році ГУР отримав комплекс Bayraktar TB2 за понад 16 мільйонів доларів, а зовсім нещодавно, кілька тижнів тому, Головному управлінню розвідки передали мобільну станцію розвідки вартістю 41 мільйон гривень.

"Дякуємо! Разом працюємо заради перемоги!", – відреагували у ГУР.

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