В фонде сообщили, что за все время полномасштабного вторжения таких комплексов приобрели уже 11. Средства на один из них собрало IT-сообщество и партнеры "Вернись живым", а остальные купили с донатов на общие счета фонда.

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Что известно о беспилотном комплексе PD-2

Система PD-2, которую "Вернись живым" приобрел для ГУР, состоит не только из двух разведывательных БПЛА, но и из наземной станции, мобильного пункта управления и комплектующих и запасных частей.

Каждый из переданных БПЛА оснащен станцией наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным – для тепловизионного. Это поможет проводить детальную разведку на расстоянии до 5 километров, а обзорную – еще дальше.

PD-2 — одна из лучших в своей нише украинских беспилотных авиационных систем, которая имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способна отслеживать перемещение движущихся целей, чтобы разведывать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем.

– рассказали в фонде.

В "Вернись живым" напомнили, что с начала полномасштабного вторжения фонд передал украинским разведчикам помощи более чем на 1 миллиард гривен. В 2022 году ГУР получил комплекс Bayraktar TB2 за более чем 16 миллионов долларов, а совсем недавно, несколько недель назад, Главному управлению разведки передали мобильную станцию разведки стоимостью 41 миллион гривен.

"Спасибо! Вместе работаем ради победы!", – отреагировали в ГУР.

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