Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал о работе Black Box. Он отметил, что это лишь часть информации, которую можно обнародовать.
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Что такое "Black Box"Это совместный секретный проект Главного управления разведки (ГУР) МОУ, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.
Результаты работы "Black Box"
В разведке сообщили, что за последний месяц он нанес оккупантам ущерб более чем на 700 миллионов долларов. В ГУР отметили, что результаты работы Black Box можно увидеть на многих объектах окупантов, даже на территории страны-агрессорки.
Более 700 миллионов долларов – наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне,
– сказал Буданов.
Сообщается, что в течение апреля-мая 2023 результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы врага и в других целях.
На "Black Box" собирали по всей Украине
- В 2020 году ГУР обратилось по запросу в Фонд "Вернись живым" и Игоря Лаченкова с просьбой собрать средства на секретный проект "Black Box". Тогда удалось собрать 230 миллионов гривен. Интересно, что этот проект является масштабированием предыдущей, так же секретной инициативы с "Вернись живым" общей стоимостью 40 миллионов гривен.
- С начала 2023 года в рамках проекта аккумулировано уже более 270 миллионов гривен. В ГУР рассказали, что дало возможность нанести существенный ущерб оборонному сектору врага и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент.
- Что именно означает Black Box до сих пор не рассказывают. Однако сообщалось, что это "нечто украинского производства", его много и тяжелое.