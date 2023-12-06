Понад 100 закритих зборів на 40 мільйонів гривень: як Благодійний Фонд 24 допомагає військовим

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Коли у 2014 році почалась війна, забезпечення української армії фактично лягло на плечі волонтерів – унікальних людей, котрі забезпечували воїнів усім, починаючи від одягу, закінчуючи дронами та автомобілями. І коли 24 лютого 2022 року почали відкриту повномасштабну війну, волонтери знову почали невтомно працювати.

У час, коли у твоїй країні війна, ким би ти не був, ти не можеш бути байдужим. Саме тому команда 24 Каналу не залишається осторонь і працює на благо нашого війська. Зокрема, цьому сприяє наш Благодійний Фонд 24, який існує вже 9 років.

Можливо, робота над благодійним фондом не є масштабною, проте відповідальною. Адже кожен збір – це про необхідність та потребу, а ще про відповідальність перед військовими, яким ми допомагаємо, та перед тими, хто нам довіряє і підтримує наші збори.

За понад 20 місяців повномасштабної війни ми провели 120 зборів на потреби Сил Оборони. Серед них і ті, на які було потрібно зібрати навіть мільйон гривень, але саме з вашою допомогою неможливе ставало неможливим. І саме тому Благодійний Фонд 24 13 жовтня 2023 року отримав почесну відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А ще ми отримали чимало подяк від військових, проте найціннішим залишається той факт, що ми робимо свій внесок у наближення перемоги і, можливо, наші збори допомогли врятувати не одне життя.

Ви часто можете побачити наші збори і ми часто згадуємо про наш фонд на каналі, сайті та у соцмережах. Сьогодні ми хочемо привідкрити вам залаштунки – як з'явився Фонд 24, як макет з листка А4 перетворився у повноцінну платформу та як донати впливають на нашу перемогу. Про все це читайте у нашому матеріалі.

Як з'явився Благодійний Фонд 24 у 2014 році

У 2014 році Росія почала війну проти України. Перебування при владі експрезидента-втікача Віктора Януковича і його злочинної команди дало жахливий результат – наша армія була у катастрофічному стані, а люди, які ішли боронити державу, фактично були змушені самостійно забезпечувати свої потреби. А це, на жаль, не завжди вдавалося. Саме тому військове волонтерство, як явище, набуло неабиякої популярності.

Саме в той час команда 24 Каналу створила власний Благодійний Фонд для того, аби збирати кошти на необхідні для військових речі та відправляти їх на передову. Та якщо зараз ми збираємо на дрони, автівки, зброю та техніку, то у 2014 році все було інакше. Тоді наш фонд збирав гроші буквально на все для наших воїнів – одяг, берці, броніки, каски, генератори й тепловізори.

Співзасновниками фонду були 5 людей, серед яких і гендиректор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко. Що цікаво, спершу єдиними надходженнями у фонд були донати самих співробітників холдингу.

Наші медіа були першими, хто жертвував свої кошти. 10% від зароблених грошей кожного місяця ми віддавали на благодійний фонд, який самі ж заснували. Я був одним із його засновників, а ще – четверо колег, співробітників нашої медійної компанії. Та тоді здавалося, що це (війна, – 24 Канал) скоро закінчиться,

– відзначає гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

Фонд призупинив свою діяльність, коли держава налагодила постачання всього для наших військових.

Однак 24 лютого 2022 року почалася нова сторінка цієї війни. І нова сторінка в діяльності Фонду 24.

Шлях від 100 тисяч до 40 мільйонів: відновлення зборів

Після початку повномасштабної війни українське волонтерство зазнало серйозних змін. Наші волонтери почали збирати гроші не на одяг чи берці, а на дрони, гвинтівки, Starlink, автомобілі тощо. Редакція 24 Каналу не стала винятком, тому на сайті та у соцмережах ми поширювали збори для потреб Сил Оборони.

Найкраще, що ми можемо придумати, це використовувати наші медіа для того, щоб звертатися по допомогу до величезної аудиторії, яка нам довіряє. Особливої актуальності це набуло тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення. Фактично, це стало відновленням роботи Фонду на новому рівні, значно вищому,

– зауважує Роман Андрейко.

Одним з перших закритих нами зборів після 24 лютого 2022 року був збір для нашого колеги, який на початку вторгнення пішов на фронт. Як пригадує головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк, цей збір став поштовхом до наступних.

Під час повномасштабного вторгнення велика частина чоловіків нашої редакції вирішили долучитися до Сил оборони України. Потреби на війні є завжди і ніколи не закінчуються, тож одного разу ми вирішили попросити читачів підтримати одного із наших колег-воїнів, задонативши суму, яку вони можуть. Закинули фото, розповіли про нашого колегу і ось тут сталася перша магія, яку точно відчував кожен волонтер. За лічені години банка заповнилась, наші читачі зробили неможливе можливим. Ми зрозуміли, що зібрали кращу аудиторію, яка готова донатити і підтримувати наших хлопців,

– наголошує Анастасія Зазуляк.

Тоді ми також зрозуміли і те, що зборів стає більше і для того, аби читачі могли бачити звітність нашої діяльності, потрібно створити окремий сайт. Створенням займались головна редакторка нашого сайту Анастасія Зазуляк, заступниця головної редакторки Вероніка Гавриленко, дизайнер Василь Луців, розробник Володимир Біловус та project-менеджер Юрій Мацула. План сайту був створений, а точніше сказати намальований, буквально на листку паперу. Повністю втілити задум нам вдалося минулої осені. Так Фонд 24 відновив свою роботу й перетворився на повноцінний сайт, де можна відстежувати активні збори та звіти за попередні.

Виникло таке питання, що ми щось збираємо, ми щось робимо, а ніяких звітів про це немає. Ми ніби збираємо гроші, а фото з того, що потім купується, ми кудись то в телеграм закидуємо, то у фейсбук. Тобто, якби нас хтось з читачів, які скидали донат, запитали, а от куди ви спрямували мої гроші, то в нас не було можливості скинути їм прям повноцінний звіт. Ну і загалом, ми ніби вже багато назбирали, закрили щось близько 15 зборів без сайту, тільки через соцмережі, і подумали, що це вже така база, з якою можемо виступати як якийсь волонтерський фонд,

– пригадує Вероніка Гавриленко, заступниця головної редакторки.

Сайт Благодійного Фонду 24 починався із цього ескізу / Фото Вероніки Гавриленко

За понад 21 місяць повномасштабного вторгнення ми допомогли:

3 окремій штурмовій бригаді;

14 окремій механізованій бригаді імені Князя Романа Великого;

19 окремій бригаді радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних Сил;

24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила;

28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу;

30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького;

43 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила;

47 окремій механізованій бригаді "Маґура";

48 Кам'янець-Подільській інженерній бригаді;

53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха;

54 окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи;

56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

66 окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго;

67 окремій механізованій бригаді;

71 окремій єгерській бригаді;

72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців;

79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді;

80 десантно-штурмовій бригаді;

81 окремій аеромобільній бригаді;

92 окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр";

95 десантно-штурмовій бригаді;

103 окремій бригаді Територіальної оборони;

105 окремій бригаді Територіальної оборони;

109 окремій бригаді Територіальної оборони;

110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка;

113 окремій бригаді Територіальної оборони;

116 окремій механізованій бригаді;

125 окремій бригаді Територіальної оборони;

141 окремій стрілецькій бригаді;

241 окремій бригаді Територіальної оборони;

підрозділам Української добровольчої армії;

підрозділам Держприкордонслужби;

підрозділам Нацгвардії;

підрозділам Інтернаціонального легіону;

підрозділам ССО;

підрозділам ГУР МО.

Ми разом з вами збирали кошти на все – зарядні станції, генератори, Starlink, рації, дрони, антидронові рушниці, снайперські гвинтівки, автомобілі, тепловізори, метеостанції, тактичні навушники, монокуляри та навіть мініград.

За цей час ми закрили 120 зборів та зібрали понад 40 мільйонів гривень на потреби Сил Оборони з різних підрозділів та різних напрямків.

З моменту створення Фонду 24 минув понад рік, а перші зібрані 100 тисяч гривень перетворилися уже на 120 закритих зборів і 40 мільйонів зібраних донатів від наших читачів та глядачів. Ми не зупинялися ні на хвилину і продовжуватимемо аж до перемоги. Вкотре неймовірно вдячні за довіру, ця підтримка безцінна,

– наголошує головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк.

Тільки перевірені збори: як працює Фонд 24

Щодня є чимало запитів від військових і, на жаль, цим користається чимала кількість шахраїв. Як би не було прикро, але є ті, хто дозволяє собі заробляти на війні. Проте на Благодійному Фонді 24 ви можете побачити тільки перевірені збори, у яких ми впевнені. Кожен збір, який ви бачите на сайті – ініціативи співробітників нашого медіахолдингу або збори, які підтримують члени нашої команди, тобто тих, кому вони довіряють.

У нас немає змоги перевірити всі запити, які нам надходять, а їх сотні, тому беремося допомогти тим, кого добре знаємо. Це наші колеги, які взяли до рук зброю і зараз на передовій, близькі і рідні наших працівників, це бригади, з якими давно дружимо – прикордонники, 24 бригада, 54 ОМБр, 80 ДШВ, 125 ТрО та інші. Всім не допоможемо, але точно зробимо все, що в наших силах, аби закрити найтерміновіші запити з фронту,

– пояснює Олена Філь, директорка нашого Фонду24.

Але, на жаль, неприємностей уникнути повністю не вдалося. Днями ми опублікували розслідування про масштабну шахрайську схему, пов'язану із закупівлями дронів – група шахраїв буквально кидала волонтерів на гроші. Тобто вони отримували оплату за дрони, але волонтери ці дрони, які далі потрібно було скерувати на фронт, не отримували. Аферисти намагалися обманути сотні українських волонтерів, серед яких, на жаль, і наша команда – зловмисники хотіли вкрасти гроші, які наш ведучий Арсен Цимбалюк збирав на "мавіки".

Недобросовісні "постачальники" у нас хотіли вкрасти гроші на Mavic 3T, але під страхом розголосу буди вимушені повернути кошти. Та ми провели розслідування, в рамках якого з’ясувалось, що це – гігантська схема обману волонтерів та військових. Більше читайте тут. Чекаємо на результат роботи правоохоронців!

– наголошує Арсен Цимбалюк.

На жаль, шахраїв є чимало, тому, крім того, щоб зібрати кошти, ми мусимо бути впевненими не тільки у самому зборі, але й у постачальниках.

Наймасштабніші та найособливіші збори 24 Каналу

Перший масштабний збір нашого Фонду 24 був на суму 600 000 гривень. На кошти, які нам разом вдалося зібрати за тиждень, ми придбали 20 рацій для 24 окремої механізованої бригади. Також ми придбали 20 запасних батарей до них і зарядну станцію на 6 пристроїв.



Рації, придбані для 24 ОМБр за зібрані 600 000 гривень / Фото надане 24 Каналу

Наступний масштабний збір був також для 24-ї бригади. Ми відкрили збір на 854 000 гривень, аби придбати для бійців 7 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Ми боялися, що доведеться збирати довго необхідну суму, але завдяки вам, наші читачі, ми зібрали понад 1 150 000 гривень і придбали 10 дронів!



Ведуча Катерина Соляр і дрони, на які ми з вами зібрали / Фото 24 Каналу

Пізніше ми провели такий же збір на закупівлю 10 дронів для 3 бригад, які виконували бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту – на той момент це були Бахмут, Соледар та Кремінна. За кілька днів з вашою допомогою ми зібрали необхідну суму та відправили десяток "пташок" на передову.



Дрони, на які ми з вами зібрали мільйон гривень / Колаж 24 Каналу

Збори через Фонд 24 проводять члени нашої команди, зокрема наші ведучі. І у них, як і у кожного волонтера, є свої особливі історії пов'язані зі зборами. Наприклад, для ведучого Андрія Дрозди першим збором стала допомога 15 окремому Слов'янському полку Нацгвардії, який тривалий час тримав оборону в районі Кремінної на Луганщині. Боєць полку Віталій прагнув сформувати підрозділ з протидії ворожим безпілотникам, тому завдяки ефірам 24 Каналу вдалося зібрати на антидронову рушницю для Віталія та його побратимів.

Навесні цього року Віталій Біляк підірвався на протитанковій міні і зараз одужує після поранень. Навіть під час лікування наш герой дбає про свій підрозділ і побратимів, тож за його зверненням ми здійснили ще один збір на антидрон-глушилку для 15 окремого Слов’янського полку, який продовжує захищати нашу країну,

– відзначає Андрій Дрозда.



Антидронова рушниця, на яку нам із вами вдалося зібрати / Фото надане 24 Каналу

Немало зборів провела наша ведуча Софія Трощук для різних підрозділів Сил Оборони. Тому вона, як і багато волонтерів, зіштовхувалася з тим, що деякі збори йшли надто повільно, однак без див не обходиться. Під час одного з етерів вдалося зібрати 70 тисяч гривень, які були необхідними для купівлі автомобіля для наших бійців. На жаль, не всі збори вдається закрити вчасно і привезти бійцям необхідні речі, але важливо і потрібно робити все для того, аби всі потреби були вчасно закриті.

Донати приходили щохвилини: великі і малі, з паузою в кілька хвилин чи одночасно. Коли люди продовжують допомагати Силам оборони, це розчулює і надихає. Бо це показує, що ми – справді об'єднана країна. Тоді ми зібрали кошти вчасно. Іноді виходить надто пізно. Це ж війна, і все, що залишається, це сподіватися і молитись. Ми маємо показати військовим, що поки вони за нас там – ми за них тут. І ми закриємо їхні потреби вчасно. Принаймні, докладемо до цього всіх зусиль світу,

– наголошує Софія Трощук.

Наш ведучий Фахрудін Шарафмал також постійно на зв'язку з різними підрозділами й часом запити доводиться виконувати дуже і дуже швидко. Як приклад, ведучий згадує збір для одного з підрозділів Нацгвардії, який втратив весь теплий одяг через влучання у бліндаж. І оскільки на вулиці була зима, збір на тепло для бійців доводилося проводити надзвичайно швидко. На щастя, це вдалося, а пізніше ми з вами допомагали збирати й на інші необхідні речі для підрозділу.

У них було все: взуття, куртки, фліски і так далі. Навіть змінне також. Але в один "прекрасний" момент у бліндаж влучив снаряд і все згоріло. А то вже наближалася зима. Я ще так оперативно ніколи не закривав зборів! Зараз хлопці в Луганській області. З того часу як відбулася та ситуація, ми їм збирали не лише на одяг, а й на машину, дрони, велетенський коптер і Старлінк. Всі живі,

– зазначає Фахрудін Шарафмал.

Директорка Благодійного Фонду 24 пригадує, що минулої зими наша команда проводила терміновий збір на 5 рацій для бійців 54 ОМБр. Тоді воїни були фактично без зв'язку під Бахмутом і рації були потрібні "на вчора". Сума – 160 000 гривень. Після відкриття збору за кілька годин вдалося зібрати понад 20 000 гривень, а далі збір було закрито одним донатом.

Збір ми відкрили в першій половині дня, зібрали близько 20 000 гривень, а вже по обіді цей збір одним донатом у 140 500 закрила одна львівська організація. Я не знаю, чи ми можемо її називати, але Дар’є, якщо ви читаєте цей текст і не проти, щоб ми вас назвали, напишіть нам! Це був найбільший донат і найшвидший збір в історії Фонду, я цього не забуду,

– пригадує Олена Філь.



Завдяки вам ми оперативно змогли передати бійцям необхідні рації / Фото 24 Каналу

Минулої зими молодь Львівської громади колядувала у місті та відвідувала наших воїнів на Сході, але мета була благодійною – збір на авто та спецтехніку для 103 бригади ТрО на суму 600 тисяч гривень. Оскільки разом із молоддю громади колядували наші журналісти, Фонд 24 також долучився до цього збору.

Пам'ятаю, що якийсь час цей збір уже йшов дуже повільно. І коли залишалось зібрати ще останні 100 тисяч гривень, ми думали, що ще довго доведеться його закривати. Однак трапилося диво – з нами сконтактувала громада села Ставчани з Львівщини і вони вирішили передати на збір кошти, зібрані в храмі на свята. Я був дуже розчулений цим і сьогодні хочу ще раз подякувати громаді за це.



Спецтехніка, яку вдалося придбати для 103 бригади / Фото надане 24 Каналу

Попри шторм і численні аварії: як наша команда закупляла автівки для ЗСУ

Наш фонд часто збирає кошти на автомобілі, проте варто привідкрити завісу того, що відбувається далі.

Гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко розповів, що на початку повномасштабного вторгнення наш холдинг самостійно займався закупівлею автомобілів. Спершу робили це в Польщі та інших сусідніх країнах, але там автомобілі були закуплені з аукціонів в інших країнах. Тому, щоб обійтися без посередників, надалі закупівля автомобілів здійснювалася в інших країнах Європи, зокрема Швеції.

За звичним маршрутом закуплені автомобілі поромом відправляли до Польщі, а звідти до України, де після ремонту вони потрапляли на фронт. Проте одного разу в Балтійському морі почав вирувати потужний шторм, через який довелося об'їжджати Балтійське море через Данію та Німеччину. Однак проблемою було не це, а сильний вітер, який на мостах буквально здував фури та перевертав їх.

Це була величезна удача, що нас як ті фури не здуло ні з дороги, ні з моста. Але дорога замість 300 кілометрів до Гдині вилилася в 1 850, бо довелося об'їхати все Балтійське море і потрібно було витримати 18 годин за кермом,

– згадує Роман Андрейко.

Та, на жаль, ворог підступний, тому автомобілі потребують додаткового захисту. Тож тепер кожну автівку перед тим, як передати воїнам, ми обладнуємо засобами радіоелектронної боротьби для посилення захисту наших воїнів.

Донатів завжди потрібно багато: чому важливо підтримувати армію

На жаль, активність зборів щоразу стає меншою. Пояснювати це можна різноманітними причинами, проте чи є в цьому сенс? Чи можемо ми якимось чином виправдовувати те, що аби наші воїни отримали потрібне авто, дрон, рацію чи іншу техніку, нам потрібно більше часу?

Люди спокійно в день можуть витратити гроші на каву, на дві кави, або на великий лате. За тиждень це може бути 300 – 400 гривень тільки на каву. На жаль, за цей тиждень далеко не всі задонатять 300 – 400 гривень. Нехай не на наш, на будь-який благодійний фонд, який займається такою роботою. Каву можна, а донат, може, іншим разом? То каву можна іншим разом, а донат треба зараз,

– наголошує гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко

Донати і волонтерство, це не лише про базову необхідність, але й про нашу громадянську позицію, це про наше єднання і наше усвідомлення того, за що ми з вами боремося.

У волонтерстві проявляється наша єдність і людяність. Військо і цивільне суспільство нерозривно пов’язані в одну цілість, тож допомагаючи Силам оборони ми насправді підтримуємо самих себе і зміцнюємо віру в перемогу в наших серцях. Така праця благородна, саме вона є найвищим сенсом життя, бо це прояв щирої любові до ближнього і до своєї Батьківщини,

– підкреслює ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда.

Хтось скаже, що ми втомилися. Ми можемо відчувати втому і навіть маємо право визнати, що таки втомилися. Але чи це причина зупинятися? Хлопці і дівчата, котрі на фронті, теж відчувають втому, але боротьба не зупиняється.

Тому потрібно продовжувати підтримувати армію. Зробити це звичкою. Наші донати це не послуга, а велика необхідність.

У твіттері я прочитала фразу: "Це не військовим треба машина, це нам треба, щоб у військових була машина". Це відображає нашу сьогоднішню дійсність: чим більше ми допомагаємо українським Силам оборони, тим більше сил, наснаги та засобів вони мають для того, щоб захищати нашу державу від зла. Звісно, іноді й на цивільних налягає втома, а світло в кінці тунелю стає ледь-ледь помітним. Але ми не маємо права опускати рук. Бо ота єдність, що була на початку Великої війни, допомогла нам вистояти перший період. І, вірю, допоможе нам завершити це страшне протистояння. В ефірах я завжди кажу: донатити на військо – це не благодійність. Це наш імпакт-інвестиційний проєкт: ми інвестуємо в збережені життя наших бійців і в Україну без росіян. Принаймні, без живих росіян – це наші Сили оборони можуть гарантувати,

– наголошує ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

Ба більше, нас ніколи не має відпускати розуміння того, що наш невеликий донат – це внесок, який не тільки наближає перемогу, але й береже найцінніше – життя. Кожен куплений автомобіль – це не одна евакуація поранених, а кожен дрон – це очі наших воїнів.

Наша держава не може забезпечити достатньою кількістю всього необхідного абсолютно всіх військових. Тому я й доначу, організовую збори або підтримую збори інших. Плюс дуже приємно бачити результати донатів (якщо це, наприклад, дрони). Кожна гривня береже чиєсь життя. А коли 100 людей кидають по 1 – 2 гривні – це вже солідна сума, яка перетворюється на машину, дрон, тепловізор чи навіть одяг. Я спокійний, коли знаю, що наші військові мають у чому ходити, з чого стріляти, на чому їздити або на чому літати,

– підкреслює ведучий 24 Каналу Фахрудін Шарафмал.

І найголовніше. Ми з вами не свідки, а жертви війни на знищення. Розстріляні люди у Бучі, закатовані мешканці Ізюма, трагедія Маріуполя, щоденні обстріли Херсона, удар по Грозі – це цілеспрямовані дії окупантів, які хочуть знищити нас. І Сили Оборони є єдиною нашою гарантією на банальне існування. І якби не наші оборонці, одному Богу відомо, скільки б ще трагедій нам би довелося пережити.

Якщо не будемо донатити і битися з усіх сил, бучанські звірства ви побачите спершу у Києві, Львові, Кракові, а потім і в Берліні та Парижі. Людство буде приречене на століття. Вибачте, що так різко, але це правда. Давайте знищимо цю гидоту просто зараз і закриємо цю тему раз і назавжди,

– наголошує ведучий 24 Каналу Арсен Цимбалюк.

На жаль, донатів і справді все менше, тому гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко констатує, що зараз найбільшим спонсором Фонду 24 є 24 Канал. Однак минулого року ситуація була зовсім іншою.

Люди все менше і менше готові ділиться донатами. 2022 рік був дуже показовий. Донатів було багато, ми встигали зробити дуже багато корисних справ, купувати машини, купувати тепловізори, купувати приціли, дрони, радіостанції, все на світі, все, що тільки потрібно було нашим військовим. І донати були дуже активними. Зараз, на жаль, так виходить, що найбільшим донором і найбільшим спонсором цього фонду знову є 24 Канал. На жаль, бо нас може не вистачити надовго,

– підкреслює Роман Андрейко.

Уже починається сезон зимових свят. Днів, коли хочеться вірити у дива. Але дива не буде, якщо не діяти. Тому ніщо не має зупиняти донатів, час яких триватиме до нашої перемоги!

на Монобанку;

на карту 5169 3351 0133 8081.

Зараз на Благодійному Фонді 24 триває збір для штурмового підрозділу 3-го луганського прикордонного загону на VW Amarok із захистом від дронів. Сума збору – 524 000 гривень. Кожна гривня допоможе закрити збір і забезпечити наших воїнів потрібною зброєю. Долучитися до збору просто – достатньо задонатити: