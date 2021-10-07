Блекаут у бойовиків: окупована частина Луганщини на два дні залишиться без світла та зв'язку

На тимчасово окупованих територіях Луганської області наступни днями не буде світла та зв'язку. Причиною блекауту стане ремонт високовольтної лінії.

Зазначається, що масштабне відключення електроенергії планують 8 – 10 жовтня.

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Усе через проведення ремонтних робіт на високовольтній лінії "Шахти-Перемога". До слова, вона є основним джерелом подачі світла на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Жителі окупованих територій залишаються без води

Ситуація з постачанням питної води на окупованих територіях – критична. Там місцеві мешканці по 20 – 23 днів у місяць не мають доступу до рідини. Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський.

У невеликих містах окупованого Донбасу місцеві жителі залишаються без води 20 – 23 дні в місяць,

– повідомив Лисянський.

Він додав, що наразі без води на окупованих землях перебувають десятки міст. Вода не надходить не тільки у багатоповерхові та приватні будинки, а й державні установи, лікарні, пологові будинки.

Причини катастрофи з водою

Відсутність питних ресурсів пов'язана насамперед з катастрофічним станом водоводу, який з 2014 року не ремонтувався, а гроші на його ремонт розкрадалися,

– пояснив Лисянський.

Крім того, на ситуацію негативно вплинуло закриття шахт, що відбулося з порушенням всіх належних норм.

"Відкачування води з шахт дозволяло наповнювати безліч водойм в ОРДЛО, це і річки, це й ставки й навіть Ісаківське водосховище. Зараз водойми міліють, річки просто пересохли", – наголосив правозахисник.

Ще одна проблема, пов'язана з водою, це величезна кількість "копанок" (нелегальні шахти).

Здебільшого вони розташовані в Перевальському та Антрацитівському районах.

Вугілля з них видобувають відкритим і закритим способом. А після видобутку корисних копалин не проводять рекультивацію і відкачування води. Копанки порушують геологічний склад порід, що впливає на збереження водойм.

Місцеві жителі розповідають, що у населені пункти давно не доставляють воду вантажними машинами. Єдиний варіант купувати воду в магазинах.