Блэкаут у боевиков: оккупированная часть Луганщины на два дня останется без света и связи

На временно оккупированных территориях Луганской области на днях не будет света и связи. Причиной блэкаута станет ремонт высоковольтной линии.

Отмечается, что масштабное отключение электроэнергии планируют 8 – 10 октября.

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Все из-за проведения ремонтных работ на высоковольтной линии "Шахты-Победа". К слову, она является основным источником подачи света на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Жители оккупированных территорий остаются без воды

Ситуация с поставками питьевой воды на оккупированных территориях – критическая. Там местные жители 20 – 23 дня в месяц не имеют доступа к жидкости. Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский.

В небольших городах оккупированного Донбасса местные жители остаются без воды 20 – 23 дня в месяц,

– сообщил Лисянский.

Он добавил, что сейчас без воды на оккупированных землях находятся десятки городов. Вода не поступает не только в многоэтажные и частные дома, но и в государственные учреждения, больницы, роддомы.

Причины катастрофы с водой

Отсутствие питьевых ресурсов связано прежде всего с катастрофическим состоянием водовода, который с 2014 года не ремонтировался, а деньги на его ремонт разворовывались,

– объяснил Лисянский.

Кроме того, на ситуацию негативно повлияло закрытие шахт, что произошло с нарушением всех надлежащих норм.

"Откачка воды из шахт позволяла наполнять множество водоемов в ОРДЛО, это и реки, и пруды, и даже Исаковское водохранилище. Сейчас водоемы мелеют, реки просто пересохли", – подчеркнул правозащитник.

Еще одна проблема, связанная с водой, это огромное количество "копанок" (нелегальные шахты).

В основном они расположены в Перевальском и Антрацитовском районах.

Уголь из них добывают открытым и закрытым способом. А после добычи полезных ископаемых не проводят рекультивацию и откачку воды. Копанки нарушают геологический состав пород, что влияет на сохранность водоемов.

Местные жители рассказывают, что в населенные пункты давно не доставляют воду грузовыми машинами. Единственный вариант – покупать воду в магазинах.